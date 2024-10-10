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В Беларуси хотят ограничить вывоз трех народных продуктов

  • 10.10.2024, 9:21
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В Беларуси хотят ограничить вывоз трех народных продуктов

Их может не хватить до конца межсезонного периода.

В Беларуси собираются ввести лицензирование на вывоз из страны капусты, лука и яблок. Об этом рассказал 9 октября министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов во время рабочей встречи с торговыми сетями и производителями плодоовощной продукции, сообщает БелТА.

Причиной, по его словам, является возможный дефицит указанных товаров.

— С чем это связано? Прогнозируется, что этого товара может не хватить до конца межсезонного периода, поскольку сегодня есть повышенный спрос на экспортном направлении, в Российской Федерации. И цены там в какой-то мере выше, чем здесь, на внутреннем рынке, — рассказал министр.

Глава МАРТ добавил, что лицензирование планируется ввести «чтобы не было неконтролируемого вывоза и был обеспечен внутренний рынок в первую очередь».

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