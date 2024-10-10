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На часах было 21:50: как и почему может умереть Путин

  • Виктория Зубкова, planeta.press
  • 10.10.2024, 9:26
  • 1,004
На часах было 21:50: как и почему может умереть Путин

История ходит по кругу.

В понедельник, 7 октября, диктатору Путину исполнилось 72 года. В известной песне пелось, что «подарка нет дороже, подарка нет милей, чем каждый день что прожит в кругу своих друзей». Пожалуй, лучший подарок чекисту преподнес ХАМАС. 7 октября 2023 года боевики террористической организации устроили массовые зверства, изнасилования и убийства в Израиле, освещая их в прямом эфире, а уже 26 октября ее делегацию тепло принимали в Москве. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа, и в 2024 году российский диктатор остался без подарка.

Путин получил наименьшее с начала полномасштабной войны в Украине количество поздравлений от иностранных глав государств. Из мировых лидеров ему позвонил лишь президент Турции, остальные — ограничились скупыми телеграммами, сообщило российское издание «Агентство», проанализировав сообщения пресс-службы Кремля. Второй год подряд никто из лидеров стран – участниц БРИКС (Бразилия, Индия, Китая, Южная Африка, а также с января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия) не поздравил президента РФ с днем рождения несмотря на то, что 24–25 октября в Казани пройдет саммит организации под председательством России.

В сухом остатке диктатора поздравили с 72-летием восемь зарубежных лидеров: президент Никарагуа Даниэль Ортега, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, правитель Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа. Для сравнения, в 2021 году Путина поздравляли по телефону лидеры таких стран, как Израиль, Япония, Турция, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Также он получал телеграммы от Си Цзиньпина и от президента Сербии Александра Вучича.

Прокремлевские тг-каналы в этот день напомнили, что все российские лидеры ХХ века во власти умирали в 69–76 лет, тогда как уход на пенсию продлевал им жизнь до 91 года. В качестве примера привели Сталина, который умер при странных обстоятельствах в некритическом по меркам кремлевской медицины возрасте – 74 года. Последние годы жизни «вождь всех народов» готовился к масштабной кадровой чистке и войне с США. В январе 1951 года в Москве прошло совещание генсеков компартий и военного руководства государств восточного блока. Советские документы о нем до сих пор засекречены, но свои записи оставили некоторые зарубежные участники встречи. Сталин сообщил, что собирается захватить Западную Европу, но в разгар приготовлений умер, так что репрессии отменили, а войны не случилось.

У Путина не менее амбициозные планы, ведь в январе 2022 года, за месяц до полномасштабного вторжения в Украину, он выдвинул ультиматум Западу. «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», в частности, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. На Мадридском саммите в июле 1997 года к участию в альянсе пригласили Венгрию, Польшу и Чехию, а затем другие государства бывшего соцлагеря. С конца 1990-х годов в НАТО вступили 14 стран: Венгрия, Польша и Чехия (1999); Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония (2004); Албания и Хорватия (2009); Черногория (2017), Северная Македония (2020). То есть Путин потребовал вернуть под его контроль постсоветские республики, а также страны Центральной и Восточной Европы.

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. В 2024 году Путин отмечает 72-летие в одиночестве и на руинах недоимперии. В мае 2022-го заявки на вступление в НАТО подали Швеция и Финляндия. Финляндия присоединилась к блоку 4 апреля 2023 года, а 7 марта 2024-го Швеция стала 32-м членом альянса. «Газпром» в прошлом году впервые за 25 лет получил рекордный чистый убыток в размере $6,1 млрд и стал самой убыточной российской компанией. Бюджетные расходы РФ по статье «Национальная оборона» в 2025 году составят, как ожидается, 13,5 трлн рублей, что эквивалентно 6,31% ВВП РФ — уровня военных диктатур Африки (6,3% ВВП в Южном Судане), а доля расходов на армию в казне останется беспрецедентной со времен СССР. Ради оплаты войны в России урезают все несвязанные с ней расходы — от медицины до соцполитики, а также вводят новые поборы с бизнеса и граждан. До налога на воздух и осадки еще не дошло, но обсуждается возвращение налога на бездетность, который в 1941 году ввел Сталин.

История ходит по кругу, так что в России не исключен заговор соратников, желавших себе чуть более спокойной жизни. «Отец умирал страшно и трудно. <…> Дыхание все учащалось и учащалось. Последние двенадцать часов уже было ясно, что кислородное голодание увеличивалось. Лицо потемнело и изменилось, постепенно его черты становились неузнаваемыми, губы почернели. Последние час или два человек просто медленно задыхался. Агония была страшной. Она душила его у всех на глазах. В какой-то момент — не знаю, так ли на самом деле, но так казалось — очевидно, в последнюю уже минуту, он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный и полный ужаса перед смертью и перед незнакомыми лицами врачей, склонившихся над ним. Взгляд этот обошел всех в какую-то долю минуты. И тут, — это было непонятно и страшно, я до сих пор не понимаю, но не могу забыть, — тут он поднял вдруг кверху левую руку (которая двигалась) и не то указал ею куда-то вверх, не то погрозил всем нам. Жест был непонятен, но угрожающ, и неизвестно, к кому и к чему он относился… В следующий момент душа, сделав последнее усилие, вырвалась из тела», — вспоминала дочь Сталина Светлана. На часах было 21:50 5 марта 1953 года…

Виктория Зубкова, planeta.press

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