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Ученые рассказали, почему нужно пить кофе каждый день

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  • 10.10.2024, 9:39
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Ученые рассказали, почему нужно пить кофе каждый день

Исследователи добавили в копилку пользы от употребления кофе еще одно преимущество.

Кофе и чай с кофеином могут снизить риск диабета 2 типа, ишемической болезни сердца, инсульта и других кардиометаболических заболеваний.

Ученые установили, что употребление двух-трех чашек кофе или чая в день является лучшим для здоровья сердца, пишет Prevention. Исследование, опубликованное в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, проанализировало привычки употребления кофе и чая у 188 тыс. человек в возрасте от 37 до 73 лет из британского биобанка. Оказалось, что ни у кого из 172 тыс. человек, пьющих кофеинсодержащий кофе или чай, не было истории кардиометаболического заболевания на начало исследования.

Ученые наблюдали за испытуемыми 12 лет и обнаружили, что употребление двух-трех чашек кофе или до трех чашек чая в день было оптимальной дозой для здоровья сердечно-сосудистой системы. У людей, которые выпивали около 200–300 мг кофеина в день, был более низкий риск кардиометаболических заболеваний по сравнению с теми, кто выпивал менее 100 мг в день. В частности, у любителей кофе снижение риска составило почти 50%, в то время как у людей, которые потребляли 200–300 мг кофеина из чая или смеси обоих напитков, вероятность развития кардиометаболических заболеваний была примерно на 40% ниже. Для тех, кто пьет исключительно чай, кардиометаболический риск снизился больше всего у тех, кто выпивал до трех чашек в день, но преимущества снижались при дополнительных чашках в день.

Исследование показало, что даже у людей, которые потребляли более 400 мг кофеина в день - всего 4% от числа пьющих кофеин в исследовании - стимулятор не имел негативных последствий для здоровья сердца.

Кофеинизированный кофе и чай содержат соединения, такие как антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений, прокомментировал кардиолог Адедапо Илуйомаде.

«И кофе, и чай могут улучшить переработку сахара в организме, уменьшить воспаление и сохранить кровеносные сосуды здоровыми, что может предотвратить такие состояния, как диабет 2 типа, болезни сердца и инсульт», - пояснил он.

Умеренное количество этих напитков способствует улучшению общего состояния здоровья и снижает риск этих заболеваний, объясняет он.

Независимо от того, предпочитаете ли вы кофе или чай, оба напитка снижают кардиометаболические риски, но они работают по-разному, отметил специалист. 

«Кофе сильнее влияет на регулирование уровня сахара в крови, в то время как чай, особенно зеленый, улучшает функцию кровеносных сосудов и снижает артериальное давление. Кофе содержит более высокие уровни некоторых антиоксидантов, а чай богат флавоноидами», - отметил он.

Оба напитка содержат полезные соединения, но они предлагают немного разные преимущества в зависимости от их уникального состава, добавил врач.

При это, любые другие кофеинсодержащие напитки не принесут потенциальную пользу. Илуйомаде отметил, что тут «важно различать натуральные источники кофеина, такие как кофе и чай, и обработанные энергетические напитки».

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