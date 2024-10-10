Избирательная кампания Харрис собрала миллиард долларов

Избирательная кампания Харрис собрала миллиард долларов1
- 10.10.2024, 9:42
Стало известно, на какие задачи будут направлены эти средства.
Избирательная кампания вице-президента США и кандидата на пост президента Камалы Харрис и связанные с ней политические комитеты собрали 1 млрд долларов.
Об этом пишет агенство Reuters.
Вышеупомянутую сумму собрали после того, как 21 июля демократ Харрис заменила действующего президента США Джо Байдена в избирательной гонке против республиканца Дональда Трампа.
Отмечается, что Харрис собрала 25 млн долларов в день, когда ее назвали кандидатом от демократов, и примерно за месяц собрала 500 млн долларов.
Reuters пишет, что Дональд Трамп и Республиканская партия собрали 130 млн долларов в августе, получив 295 млн долларов наличными в конце того месяца, против 404 млн долларов Харрис и демократов.
Собранные средства будут использованы на рекламу, деятельность в «шатких штатах» и персонал.