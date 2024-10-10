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Избирательная кампания Харрис собрала миллиард долларов

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  • 10.10.2024, 9:42
Избирательная кампания Харрис собрала миллиард долларов

Стало известно, на какие задачи будут направлены эти средства.

Избирательная кампания вице-президента США и кандидата на пост президента Камалы Харрис и связанные с ней политические комитеты собрали 1 млрд долларов.

Об этом пишет агенство Reuters.

Вышеупомянутую сумму собрали после того, как 21 июля демократ Харрис заменила действующего президента США Джо Байдена в избирательной гонке против республиканца Дональда Трампа.

Отмечается, что Харрис собрала 25 млн долларов в день, когда ее назвали кандидатом от демократов, и примерно за месяц собрала 500 млн долларов.

Reuters пишет, что Дональд Трамп и Республиканская партия собрали 130 млн долларов в августе, получив 295 млн долларов наличными в конце того месяца, против 404 млн долларов Харрис и демократов.

Собранные средства будут использованы на рекламу, деятельность в «шатких штатах» и персонал.

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