Россияне начали срочную эвакуацию населения после атаки на аэродром в Адыгее 2 10.10.2024, 9:54

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Горит склад с топливом.

В республике Адыгея, РФ, идет эвакуация поселка Родниковый, возле которого расположен военный аэродром «Ханская». Местные власти прокомментировали ночную атаку с участием неизвестных беспилотников, но при этом умудрились ни разу не употребить слово «взрыв». Об этом пишет издание ASTRA.

Власти Майкопа, столицы Республики Адыгея, сообщили, что минувшей ночью пригород Майкопа «подвергся атаке вражеских беспилотников».

«Обошлось без жертв, без пострадавших. На месте находятся представители спецслужб, спасатели. Возгорание ликвидируют огнеборцы МЧС. Идет организованная эвакуация жителей пос. Родникового. Пункт временного размещения граждан развернут в ст. Ханской. Люди будут обеспечены всем необходимым», — сообщил Мурат Кумпилов, глава Адыгеи.

OSINT-каналы сообщают, что гореть на военном аэродроме может склад с топливом. Или же склад с боеприпасами и бомбами.

Что известно об атаке на аэродром «Ханская»

Беспилотники атаковали военный аэродром «Ханская» ранним утром, массово сообщили местные жители. Они пожаловались на взрывы и сообщили, что детонация продолжается.

А в сторону аэродрома поехали скорые. Также в чатах сообщают, что система оповещения не сработала.

То что на аэродроме продолжается пожар, подтвердила система мониторинга пожаров NASA.

Военный аэродром «Ханская» расположен в 3 км восточнее станицы Ханской, в 6 км северо-западнее города Майкопа. Согласно открытым данным, там дислоцируется 272-я учебная авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища им. Серова.

Официально украинская сторона происходящее в Адыгее не комментировала.

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