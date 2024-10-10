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В центре Вильнюса упал воздушный шар белорусских контрабандистов

  • 10.10.2024, 9:56
  • 1,406
В центре Вильнюса упал воздушный шар белорусских контрабандистов

Еще два метеозонда обнаружили у себя во дворе владельцы частных домов.

В среду поздно вечером у торгового центра CUP в центре Вильнюса приземлился метеозонд с грузом. Очевидцы вызвали полицию. Те обнаружили в коробках, привязанных к воздушному шару, контрабандные сигареты. Об этом рассказывает Delfi.

Еще два метеозонда обнаружили у себя во дворе владельцы частных домов в Вильнюсе и пригороде. В обоих случаях в коробках также находились контрабандные сигареты. 

С начала года в Литве зафиксировали более 600 запущенных из Беларуси метеозондов с контрабандой.

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