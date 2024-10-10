Politico: Россия не способна вернуть Курскую область 10.10.2024, 10:15

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Названы главные причины.

Россия вряд ли сможет отбить Курскую область в ближайшее время из-за плохой организации и проблем с логистикой, пишет издание Politico.

Так, ранее высказывались опасения, что тысячи военнослужащих, которых Украина перебросила в Курскую область России, привели к нехватке в других областях. Однако аналитики считают, что Украина сможет сохранять за собой российские территории в течение по крайней мере нескольких месяцев, прежде чем россияне смогут полностью организовать ответные действия.

Как рассказал изданию военный чиновник, украинцам удается пополнять запасы своих войск на российской территории, в то время как у россиян, из-за плохой координации и планирования, «есть значительные проблемы с логистикой в плане передислокации войск и организации» для перехода в наступление.

«Пока ничего не указывает на то, что они готовы предпринять серьезную попытку вернуть Курскую область, и я не думаю, что они смогут сделать это в ближайшее время», - отметил он.

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