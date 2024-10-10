Штирлиц в Кремле Телеграм-канал «СерпомПо»

10.10.2024, 10:21

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Когда-нибудь про это снимут грандиозный фильм.

Американский журналист Боб Вудворд, прославленный расследованием Уотергейтского скандала, выпускает новую книгу под названием «Война». Судя по озвученным CNN отрывкам, книга Вудворда весьма интересна. Переведут ли ее на русский, как это было сделано с предыдущей книгой Вудворда о Трампе («Страх»)? Большой вопрос, судя по тому, что в ней содержится.

Оказывается, к октябрю 2021 года Соединенные Штаты обладали огромным количеством данных из разных источников, которые говорили о том, что Путин планирует отправить в Украину группировку из 175 тысяч военных.

Как пишет Вудворд, информация была собрана «звездами американской разведки, включая агентурный источник в Кремле».

Дальше прямо «нож по сердцу». Вудворд пишет: «Они как будто проникли в палатку вражеского командующего и, склонившись над картами, анализировали количество и передвижение бригад и все действия, запланированные в ходе вторжения по нескольким направлениям».

О, ужас! Кто же ты, новый Штирлиц? Наверное, ты был воспитан на «Семнадцати мгновениях весны», «Вариант «Омега», «Шит и меч».

Как мог ты, склонившись вместе с Путиным над картой, лелеять планы передачи своим заокеанским друзьям сокровенных схем геополитического гения из питерской подворотни? За деньги ты работал или из любви к Соединенным Штатам? Какие предположения, верный Песков? Кто бы это мог быть? Кто-нибудь из Героев России, награжденный секретными указами? Или же ожесточенный человек, обойденный наградами?

Итак, данные Америка получила. Какая реакция была у ключевой страны НАТО? Вудворд сообщает: «Вот что планирует сделать Путин», – сказал Байдену директор ЦРУ Уильям Бернс. «Это было бы просто безумием», – ответил президент».

Где же ваши «папаши Мюллеры» и Шелленберги, гении разведки внешней и внутренней – Бортниковы-Нарышкины? «Штирлиц» идет по коридору. По кремлевскому коридору. Куда он идет? Когда? Кто он такой?

Когда-нибудь про это снимут фильм. Многосерийный. Это будет грандиозная картина.

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