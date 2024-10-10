СМИ: Военный аэродром в Адыгее разгромили дронами «Лютый» 10.10.2024, 10:41

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Оружие мести наводит ужас на РФ.

Ночью 10 октября беспилотники атаковали российский военный аэродром «Ханская» в Майкопе, находящемся в Республике Адыгея. По предварительной информации, по нему нанесли удар с помощью украинских дальнобойных ударных беспилотников «Лютый».

Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, после атаки с аэродрома стремительно начала улетать вражеская авиация. В частности, речь идет об истребителях Су-34 и Су-27.

«При атаке нашими БПЛА «Лютый» СУшки разных модификаций пробовали покинуть взлетную полосу. Насколько успешно – увидим скоро», – пишет он.

Впоследствии Андрющенко добавил, что: «Судя за все, военный аэродром Ханского в Майкопе все сбил. Собой».

В районе аэродрома вспыхнул пожар, из-за чего глава республики Мурат Кумпилов объявил эвакуацию поселка Родникового, где проживает более тысячи человек. По его словам, среди местных жителей жертв и пострадавших нет. Пожар все еще пытаются потушить.

Отметим, что аэродром «Ханская», расположенный в 6 километрах от Перекопа, граничит с Родниковым, откуда эвакуировали жителей. Там базируется 272 учебная авиационная база Краснодарского военного авиационного училища.

Что известно о дронах «Лютый»

С начала 2024 года Украина стала применять новые ударные дроны «Лютый», уже поразившие десятки стратегических объектов РФ. Эти беспилотники впервые анонсировал «Укроборонпром» в октябре 2022 года, заявив о намерении создать дрон весом более 200 кг, способным нести 75 кг боевого заряда на расстояние свыше 1000 км.

На модели дрона, показанной в ноябре 2022 года, уже была надпись «Лютый», хотя тогда еще не было ясно, что это его название. На беспилотнике также было написано «Аз воздам», что, по словам представителей «Укроборонпрома», не название, а «миссия». Этот отрывок из Евангелия на церковнославянском языке касается Божьей мести: «Мне отмщение принадлежит, Я воздам, говорит Господь».

В ноябре 2022 года были успешно проведены первые испытания, а в ноябре 2023 года министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил о серийном производстве дронов, аналогичных иранским Shahed-136. Вероятно, он имел в виду именно дрон «Лютый», который стал первым аналогом иранских дронов по мощности и дальности.

БпЛА «Лютый» сейчас стоит около 200 тыс. долларов.

Украина не раскрывает много деталей о беспилотнике «Лютый». Известно лишь, что его полезная нагрузка составляет 75 кг, а дальность полета – до 1000 км. После операций на территории РФ стало известно больше, в частности о строении дрона, который россияне смогли сфотографировать.

Беспилотник имеет двухбалочный фюзеляж, двигается с помощью двигателя с трехпропеллерным винтом. Он оснащен фиксированным колесным шасси и может взлетать прямо с дорог с хорошим покрытием. Его длина – 4,4 м, размах крыльев – 6,7 м, взлетная масса – 250-300 кг. Фюзеляж изготовлен из стекловолокна с эпоксидной смолой и усилен металлической сеткой и фанерой.

Эксперты отмечают значительный прогресс «Лютого» по сравнению с предыдущими украинскими дронами. Особенно выделяют новую систему наведения, позволяющую успешно преодолевать большие расстояния и точно поражать объекты в глубине РФ. Удары по российским заводам свидетельствуют об усовершенствовании электроники дронов.

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