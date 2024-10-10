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Марк Цукерберг раскрыл, на чем ездит каждый день

  • 10.10.2024, 10:42
  • 1,878
Марк Цукерберг раскрыл, на чем ездит каждый день

Выбор миллиардера вас удивит.

Брайан Скотто, соучредитель и главный креативный директор бренда для автолюбителей Hoonigan Industries, спросил генерального директора Meta Марка Цукерберга, каким авто он пользуется. И ответ на этот вопрос может удивить многих. Миллиардер выбрал для себя Cadillac CT5-V Blackwing с 668 л.с., который разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды, пишет New Voice.

«Сегодня это в основном Cadillac CT5-V Blackwing, но иногда и другие вещи», — написал Цукерберг в комментариях на своей странице в Instagram.

Cadillac недавно обновила Blackwing CT5, добавив трековый пакет. Но маловероятно, что авто Цукерберга является одной из таких новинок, поскольку производство обновленных CT5, которые имеют тот же двигатель V-8 мощностью 668 лошадиных сил, что и автомобили до рестайлинга, началось сравнительно недавно. На сайте Cadillac отмечается, что стоимость моделей Blackwing стартует от 95,5 тысячи долларов США.

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