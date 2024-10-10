Замысел Путина раскусили Александр Сотник, sotnik-tv.com

10.10.2024, 10:46

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Единственное, что остается – это плясать вокруг красной кнопки и рычать заклинания.

Торговец оружием Виктор Бут, обменянный Кремлем на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, снова толкает оружие на мировом рынке. На сей раз – вооружает хуситов против проклятого Запада. Таков круговорот дерьма в сортире, и сколько ты его ни смывай – оно продолжит циркулировать по трубам и коллектору, пока не разрушишь сам сортир и все его коммуникации.

Клозетный карлик отметил свое 72-летие. На сей раз его мало кто поздравил: в основном, подневольные пост-совки типа Токаева или такие же «чисто конкретные пацаны» – типа Эрдогана. Даже президент ЮАР Рамафоса пар изо рта не выпустил.

Дела у крысы идут неважно: Угледар-то взят, и в Торецк рашисты отчаянно ломятся, но что с того? Основной фокус сосредоточен на выборах в США, где все еще торжествует чертова демократия, и не понятно, кто станет следующим президентом. Трамп, на которого сделал ставку Кремль, играет в те же политические джунгли, по которым тоскует гэбэшный Маугли. Потому и декларирует, что по праву сильного «за один день все закончит и разрулит». Его соперница Харрис декларирует, что не станет встречаться с Путиным без присутствия Украины, потому что никто не имеет права решать судьбу какой бы то ни было страны без ее воли. «Украина должна иметь право голоса в вопросе о будущем Украины… Дональд Трамп, будь он президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве. Давайте проясним этот вопрос. Он говорит: «О, он может покончить с этим в первый же день». Знаете, что это такое? Это капитуляция», – сказала Харрис в интервью программе «60 минут». У Камалы есть понимание, на какое дикое поле хаоса затаскивает цивилизацию кремлевская рептилия. Ведь ты только начни жить по праву сильного – и такое понесется, что Третья мировая станет неизбежной. Кстати, две первых мировых войны Россия уже развязывала. Так почему бы не создать условия для Третьей? Уж так исторически сложилось. И пока клокочут в зоновском сортире имперские дрожжи – он будет генерировать войну и смерть. Путин знает, что Байден и Харрис раскусили его замысел, и потому боится, что победу одержит именно Харрис. В таком случае даже время из привычного союзника превратится в историческое проклятие. Советские склады панически пустеют, ряды мохнатиков редеют, да и КНДР – не бездонный арсенал; аятоллы сцепились с Израилем, Китай же и вовсе не надежен – даже товарищ Си с днюхой не поздравил, Винни-Пух мордатый! Кстати, Пхеньянский жировик тоже отмолчался – засуши его Чучха! На фоне поздравительного выстраивания плебеев в слово «Путин» настроение именинника было так себе. Буднично уволил с десяток генералов, чтобы лампасы не расслаблялись, да договорился о встрече с президентом Ирана в Ашхабаде. Дальше Туркменистана проклятый международным уголовным судом плешивец шмыгать не решается. Отмечается критическое недопонимание, возникшее между Москвой и Тегераном, что повлекло за собой приостановку военно-технического сотрудничества. Когда был Раиси – взасос ведь целовались, а теперь чертов Пезешкиан столько наговорил на Генассамблее ООН – Иблиса ему в селезенку! Прежнее доверие подорвано, и черт знает: не подарит ли прогрессивный Пезешкиан какой-нибудь пейджер болотному вождю?..

Сегодня же в Москву прибыли главы стран СНГ, как обломки «совка», которые все никак не могут вырваться из околосортирной орбиты. За исключением Украины, которая как раз и бьется за то, чтобы больше никогда не заглядывать в глаза имперской курицы. И победа Киева означает не позор для Москвы, а смерть, потому что сама орбита влияния будет разрушена. Единственное, что остается – это плясать вокруг красной кнопки и рычать страшные заклинания, в надежде напугать союзников Украины: «Смотрите, как у нас «Ярсы» поднялись! Говорите, ничего не летает? Хотите испытать судьбу?..» В Европе понимают, что поражение, к которому ведут Путина, может подтолкнуть его к безрассудному шагу, поэтому готовятся к любому развитию событий. Попискивание подшконочных ферштееров – Орбана и Фицо – погоды в ЕС и НАТО пока что не создают. Но все может измениться, если Путин приведет в действие диверсионный механизм, собранный из тысяч агентов империи – как действующих, так и спящих. Эта теневая машина дестабилизации может изрядно пошатнуть здание Евросоюза, катализируя уже запущенные процессы политических потрясений. Ультраправые силы только того и ждут, чтобы подхватить власть, которой пока что инерционно удается балансировать на канате электоральной усталости. Выборы в Нидерландах, Германии и Франции показали, насколько хрупкой может быть скорлупа согласия. А беспорядки в Британии, подогретые путинской ботвой, продемонстрировали способность Кремля создавать линии напряженности в Европе буквально из ничего.

Сухопутные войска Франции начали «глубокую трансформацию», чтобы подготовиться к возможной войне. По приказу от руководства НАТО, к 2027 году армия Франции должна быть способной развернуть готовую к войне дивизию за 30 дней. Французская армия будет тренироваться во время майских учений «Дакийская весна», чтобы при необходимости отправить в Румынию бригаду, готовую к войне, за 10 дней. Как это ни странно, но именно истощение может вызвать ядерную истерику у подшконочного населения, которому нечего терять. Оно никогда нормально не жило, и полно ненависти к европейцам, привыкшим жить хорошо. Газовый вентиль, как оружие, не сработал, Европа не замерзла, как о том мечтали болотные туземцы, и теперь они угрожают ее поджарить. По сортирным трубам циркулирует идея, что если не получается победить конвенциональным оружием, то уж ядеркой уконтрапупить обнаглевший Запад удастся на «раз-два». Ядерный нарыв, набухающий в Иране, может снять все ограничения для Кремля. И если аятоллы применят ядерку первыми, сортирная пацанва может решить, что запрета больше нет, ибо «не мы первыми начали»…

Северная Корея может отправить своих вояк в Украину – чтобы мохнатикам было не скучно прожариваться. Об этом сообщается на фоне воплей Кремля о втягивании Запада в войну. «Ось зла» вибрирует, то сжимаясь в плотное кольцо, то расправляясь зловещей спиралью. Запад готовится и ждет: когда закон подворотни сработает еще раз, со словами «если драка неизбежна – бей первым, Вова!»

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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