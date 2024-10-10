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В Витебске директора риелторского агентства судили по политической статье

  • 10.10.2024, 10:49
В Витебске директора риелторского агентства судили по политической статье
Борис Авлуков

Заседание вел «судья» Владимир Цариков.

В Витебске 9 октября за «экстремизм» судили директора местного риелторского агентства Бориса Авлукова, сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Заседание проходило в суде Октябрьского района, его вел Владимир Цариков. Бориса Авлукова обвинили по ч. 2 ст. 19.11 КоАП РБ (Распространение экстремистских материалов). Чем закончился процесс, правозащитникам неизвестно.

Сообщается, что Авлуков много лет работает в сфере риелторских услуг, он директор агентства «Персональный риэлтер Недвижимость». В интернете много отзывов о нем, как о настоящем профессионале. Также мужчина ведет свой TikTok, где делится советами и рассказывает интересные нюансы покупки и продажи недвижимости.

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