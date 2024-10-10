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В Беларуси подорожают некоторые напитки

  • 10.10.2024, 11:05
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В Беларуси подорожают некоторые напитки

Из-за акцизов.

Министр финансов Юрий Селиверстов на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей сообщил, что в Беларуси планируется ввести акциз на безалкогольные энергетические напитки.

— Акцизы пополняются новым объектом — безалкогольными энергетическими напитками с применением ставки в размере 50 копеек на один литр готовой продукции, — заявил Юрий Селиверстов.

Введение акцизов таких акцизов планируется с 2026 года. Эта мера приведет к росту цен на эти популярные напитки.

Изначально рассматривалась идея обложить акцизами все газированные напитки, но в итоге решили сосредоточиться только на энергетиках.

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