В Беларуси подорожают некоторые напитки
- 10.10.2024, 11:05
- 1,846
Из-за акцизов.
Министр финансов Юрий Селиверстов на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей сообщил, что в Беларуси планируется ввести акциз на безалкогольные энергетические напитки.
— Акцизы пополняются новым объектом — безалкогольными энергетическими напитками с применением ставки в размере 50 копеек на один литр готовой продукции, — заявил Юрий Селиверстов.
Введение акцизов таких акцизов планируется с 2026 года. Эта мера приведет к росту цен на эти популярные напитки.
Изначально рассматривалась идея обложить акцизами все газированные напитки, но в итоге решили сосредоточиться только на энергетиках.