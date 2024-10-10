Politico: Кремль меняет тела россиян на землю 10.10.2024, 10:59

Озвучены шокирующие потери армии РФ в Украине.

Потери России в Украине в ходе наступлений на восточном фронте превысили 600 000 человек личного состава убитыми и ранеными. Такое заявление сделали в Пентагоне на условиях анонимности во время брифинга для журналистов, передает Politico.

Отмечается, что эти потери более чем в 40 раз превышают те, которые РФ понесла ща десятилетнее вторжение в Афганистан в 1990-х годах.

В издании акцентировали, что за последние несколько месяцев российские войска захватили несколько ключевых городов, которые украинцы упорно удерживали.

«Российские наступления с лета состояли из массированных артиллерийских атак, за которыми следовали крупные перемещения войск, устремляющиеся к хорошо укрепленным украинским позициям, что привело к тысячам жертв. Московские командиры, похоже, выбрали стратегию обмена тел на землю», - говорится в публикации.

Сейчас российские войска приближаются к городу Покровск в Донецкой области Донбассе, падение которого станет серьезным ударом для украинских сил, добавили в Politico.

По словам, одного из военных чиновников, Россия направила «поразительное» количество войск на Покровск, на относительно «маленькую территорию». Это подтверждает ее кровавую стратегию.

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