Politico: Кремль меняет тела россиян на землю
- 10.10.2024, 10:59
Озвучены шокирующие потери армии РФ в Украине.
Потери России в Украине в ходе наступлений на восточном фронте превысили 600 000 человек личного состава убитыми и ранеными. Такое заявление сделали в Пентагоне на условиях анонимности во время брифинга для журналистов, передает Politico.
Отмечается, что эти потери более чем в 40 раз превышают те, которые РФ понесла ща десятилетнее вторжение в Афганистан в 1990-х годах.
В издании акцентировали, что за последние несколько месяцев российские войска захватили несколько ключевых городов, которые украинцы упорно удерживали.
«Российские наступления с лета состояли из массированных артиллерийских атак, за которыми следовали крупные перемещения войск, устремляющиеся к хорошо укрепленным украинским позициям, что привело к тысячам жертв. Московские командиры, похоже, выбрали стратегию обмена тел на землю», - говорится в публикации.
Сейчас российские войска приближаются к городу Покровск в Донецкой области Донбассе, падение которого станет серьезным ударом для украинских сил, добавили в Politico.
По словам, одного из военных чиновников, Россия направила «поразительное» количество войск на Покровск, на относительно «маленькую территорию». Это подтверждает ее кровавую стратегию.