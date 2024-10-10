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В гродненском дворе в машину врезался дикий кабан

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  • 10.10.2024, 11:16
  • 2,846
В гродненском дворе в машину врезался дикий кабан
иллюстративное фото

Легковушка получила серьезные повреждения.

9 октября около 22:20 в милицию поступило сообщение о необычном инциденте. На выезде из жилого комплекса «Погораны» в Гродно в бок «Ауди» на бегу врезался дикий кабан. После этого животное убежало в лес.

Автомобиль, как заявляют в милиции, получил «серьезные механические повреждения».

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