В гродненском дворе в машину врезался дикий кабан

9 октября около 22:20 в милицию поступило сообщение о необычном инциденте. На выезде из жилого комплекса «Погораны» в Гродно в бок «Ауди» на бегу врезался дикий кабан. После этого животное убежало в лес.
Автомобиль, как заявляют в милиции, получил «серьезные механические повреждения».
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