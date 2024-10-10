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Верховная Рада Украины проголосовала за историческое повышение налогов

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  • 10.10.2024, 11:26
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Верховная Рада Украины проголосовала за историческое повышение налогов

Но военный сбор вырастет не для всех.

Верховная Рада Украины приняла исторический законопроект об увеличении налогов. Он предполагает повышение военного сбора, но не для всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект №11416д поддержали в целом 247 народных депутатов.

В Украине увеличатся налоги, но военный сбор вырастет не для всех: что известно

При рассмотрении законопроекта во втором чтении Верховная Рада проголосовала за несколько правок. В частности, парламент поддержал правку, оставляющую для военнослужащих военный сбор на уровне 1,5%.

Для всех остальных военный сбор вырастет с 1,5 до 5%.

Повышение налогов для украинцев

Напомним, 17 сентября Верховная Рада одобрила проект изменений в Налоговый кодекс в первом чтении. Профильный комитет парламента поддержал законопроект ко второму чтению 4 октября.

Законопроект предусматривает повышение военного сбора для граждан и установление военного сбора для ФЛП. Также вводятся авансовые платежи по налогу на прибыль для АЗС.

Кроме того, будут установлены ставки налога на прибыль для банков в размере 50%.

Часть норм с принятого Верховной Радой законопроекта вступит в силу с 1 октября задним числом.

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