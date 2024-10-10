На Гродненщине выставили на аукцион уникальный дворец 1 10.10.2024, 11:32

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24 года назад здесь сняли первый белорусский фильм ужасов.

Дворцово-парковый комплекс Святополк-Четвертинских, который находится в посёлке Желудок Гродненской области, снова попал на аукцион. В сентябре Щучинский райисполком, которому он принадлежит, уже пытался продать известную усадьбу, однако желающих не нашлось. К слову, пару лет назад комплексом владели россияне, однако впоследствии их лишили такого права, т.к. те не провели реконструкцию, пишет «Телеграф».

В этот раз на торги попали сразу несколько построек на общей площади участка в 10 гектаров: бытовое и караульное помещения, несколько складов, столовая, а также административно-лабораторный корпус. Интересно, что в описании лота на сайте электронной торговой площадки указана дата — 1991 год, однако комплекс построили больше века назад, в 1907 году.

Усадьбу князей Святополк-Четвертинских уже пытались пристроить в сентябре этого года за 600 тысяч белорусских рублей. Однако комплекс зданий с общей площадью около 4 тысяч квадратных метров так и не нашёл нового хозяина. На этот раз Щучинский райисполком решил снизить цену вдвое — до 304 тысяч рублей. Заявки принимаются до 25 октября, а датой проведения аукциона выбрано 29 октября.

Дворцово-парковый комплекс в Желудке построил в 1907 году Людвиг Святополк-Четвертинский по проекту итальянского архитектора Владислава Маркони. Он включал усадьбу, флигель, кузницу, хозяйственные постройки и парк, которые в некоторой степени сохранились до наших дней. Сейчас дворец является одной из самых ярких достопримечательностей Беларуси.

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