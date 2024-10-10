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В России озвучили свою версии атаки на аэродром в Адыгее

  • 10.10.2024, 11:38
  • 3,228
В России озвучили свою версии атаки на аэродром в Адыгее

Украинские дроны «перепутали» с американскими.

В России считают, что 10 октября Вооруженные силы Украины атаковали военный аэродром «Ханская» под Майкопом (Адыгея) беспилотниками PD-2. Об этом сообщает российское медиа Mash в Telegram.

По данным СМИ, в три часа ночи войска ПВО РФ обнаружили и сбили один из летательных аппаратов, который упал в поле рядом с поселком Родниковый в 500 км от территории, подконтрольной Украине. На борту якобы было 19 кг взрывного вещества. Из-за атаки из Родникового решили эвакуировать 1300 человек.

Mash уверяет, что к аэродрому возле Майкопа направили «американские дроны» PD-2, способные преодолеть до 1000 км. Якобы такие же БпЛА в начале сентября атаковали Москву. Медиа опубликовала снимки упавшего БпЛА, однако по ним сложно определить модель.

Что известно о дронах PD-2

Вот только PD-2 является украинским дроном, ведь разработан компаний «Укрспецсистемс». Он предназначен для ведения разведки и бомбардировки, может нести боеприпасы с боевой частью до 3 кг. Существуют модели чисто самолетного типа, а также с системой вертикального взлета и посадки.

На сайте производителя указаны основные технические характеристики:

средняя продолжительность полета — 10 ч;

дальность связи — до 180 км;

маскимальная высота — до 4700 м;

дальность полета — до 1300 км;

максимальный вес полезной нагрузки — 11 кг.

Украинский дрон PD-2

Судя по этим ТТХ, PD-2 вполне мог бы долететь из Запорожской или Донецкой области до Майкопа, но не поднял бы 19 кг взрывчатки. Возможно, разработчики улучшили его возможности, а возможно, россияне просто перепутали PD-2 с ударным беспилотником «Лютый», который внешне очень похож благодаря расположению двигателя, форме крыльев и треугольному хвосту. Именно им приписывают большинство ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам в России.

Стоит отметить, что в результате атаки дронов на аэродроме «Ханская» в 6 км от Майкопа начался пожар. Местные жители слышали серию взрывов, местные власти их не прокомментировали. Аэродром может принимать военные самолеты Ту-134, Ан-12, Ил-18 и все более легкие, а также вертолеты всех типов. Кроме того, там находится учебная авиационная база Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

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