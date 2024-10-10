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Ядерная дубина заржавела

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  • Алексей Кущ
  • 10.10.2024, 11:42
  • 2,870
Ядерная дубина заржавела

Путин молится на войска из Северной Кореи.

Насколько вероятен ввод в боевые действия с российской стороны северокорейских подразделений? Ведь элементарные логистические расчеты показывают: это колоссально сложная задача. Или Путин снова блефует?

Раз уж сегодня сверяю ряд своих прогнозов с фактическими сценариями, вспомню еще об одном. Если помните, я прежде писал о возможности переброски северокорейских подразделений на линию фронта в Украине.

Я рассматривал прежде всего вероятность военного участия на стороне РФ северокорейских инженерных частей по принципу «северные корейцы копают – русские воюют». Вчера министр обороны Южной Кореи заявил, что Пхеньян может послать свои войска на помощь РФ, так как между этими странами подписано соглашение о стратегическом союзе и взаимопомощи. То есть это не пропагандистское заявление КНДР, а рациональная оценка министра обороны Южной Кореи.

Насколько сейчас вероятен такой сценарий? На мой взгляд, в существующей системе координат – маловероятен. Этот сценарий является неким «тузом в рукаве» у россиян, ступенью эскалации в ответ на некие действия Запада. Какие конкретно действия, уточнять не буду, дабы не формировать у вас их коннотацию с данным риском. Потому что у нас многие почему-то уперлись в ТЯО как следующую ступень эскалации и буквально зациклились на ней. Не замечая других ступеней до нее.

Одной из таких ступеней может быть как раз участие северокорейских войск в нынешней войне – с учетом того, что мобпотенциал КНДР входит в пятерку стран мира (я давал инфографику). И эти риски нужно анализировать, купировать и уметь реагировать на них.

Алексей Кущ, «Фейсбук»

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