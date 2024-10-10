Ядерная дубина заржавела

Ядерная дубина заржавела2
- Алексей Кущ
- 10.10.2024, 11:42
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Путин молится на войска из Северной Кореи.
Насколько вероятен ввод в боевые действия с российской стороны северокорейских подразделений? Ведь элементарные логистические расчеты показывают: это колоссально сложная задача. Или Путин снова блефует?
Раз уж сегодня сверяю ряд своих прогнозов с фактическими сценариями, вспомню еще об одном. Если помните, я прежде писал о возможности переброски северокорейских подразделений на линию фронта в Украине.
Я рассматривал прежде всего вероятность военного участия на стороне РФ северокорейских инженерных частей по принципу «северные корейцы копают – русские воюют». Вчера министр обороны Южной Кореи заявил, что Пхеньян может послать свои войска на помощь РФ, так как между этими странами подписано соглашение о стратегическом союзе и взаимопомощи. То есть это не пропагандистское заявление КНДР, а рациональная оценка министра обороны Южной Кореи.
Насколько сейчас вероятен такой сценарий? На мой взгляд, в существующей системе координат – маловероятен. Этот сценарий является неким «тузом в рукаве» у россиян, ступенью эскалации в ответ на некие действия Запада. Какие конкретно действия, уточнять не буду, дабы не формировать у вас их коннотацию с данным риском. Потому что у нас многие почему-то уперлись в ТЯО как следующую ступень эскалации и буквально зациклились на ней. Не замечая других ступеней до нее.
Одной из таких ступеней может быть как раз участие северокорейских войск в нынешней войне – с учетом того, что мобпотенциал КНДР входит в пятерку стран мира (я давал инфографику). И эти риски нужно анализировать, купировать и уметь реагировать на них.
Алексей Кущ, «Фейсбук»