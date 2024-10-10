Литовская таможня три недели разбирала модульные дома из Беларуси 2 10.10.2024, 11:54

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Фото: facebook.com/Muitineskriminalinetarnyba

Там были контрабандные сигареты.

Литовские таможенники обнаружили белорусские сигареты в модульных домах, которые везли из нашей страны. Контрабанду обнаружили еще 15 сентября, но полный разбор конструкций был завершен только теперь.

Согласно документам, модульные дома из Беларуси должны были доставить в Латвию транзитом через Литву. В пункте пропуска «Шальчининкай» литовцы просканировали груз и заметили тайники с сигаретами.

Сигареты были спрятаны повсюду — не только в стенах домиков, но также в потолках и полах. Таможенники считают, что дома «набили» сигаретами на начальном этапе производства, когда собирали каркасы. Наружные стены домов были обшиты специальным изоляционным материалом, чтобы затруднить рентгеновское сканирование.

Демонтажем конструкций литовцы занимались более трех недель. Было обнаружено 99 760 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Их стоимость вместе с налогами составляет более 447 тысяч евро.

Части модульных домов хранятся на литовской таможне. По решению суда их уничтожат или продадут на аукционе.

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