В Лиде женщина сушила грибы над газовой плитой и чуть не сожгла дом
- 10.10.2024, 12:10
Потушить огонь до приезда спасателей помог муж.
8 октября примерно в 07:32 спасатели выезжали на улицу Щорса в Лиде, где на частном подворье горел жилой дом. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, в доме ощущался запах гари, однако на кухне не было явных следов пожара.
Как рассказала хозяйка, она оставила грибы сушиться над газовой плитой и пошла заниматься хозяйственными делами. Через некоторое время женщина почувствовала запах гари, а затем увидела, что горит кухонная утварь. О происшествии она сразу сообщила в МЧС и вместе с мужем начала тушить огонь.
До прибытия спасателей огонь был потушен. В результате происшествия повреждена мебель, закопчены стены и потолок на кухне.
«Вероятнее всего, сушка грибов над газовой плитой привела к пожарной чрезвычайной ситуации», — считают в МЧС.