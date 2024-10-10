Наталья Радина: Дряхлый Лукашенко готовится на выход 10.10.2024, 12:12

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Наталья Радина

Диктатор напоминает Брежнева на 26-м съезде КПСС.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала известного журналиста Евгения Киселева. Одной из тем разговора стала поездка Лукашенко к Путину:

— Совершенно понятно, почему Лукашенко поехал в Москву — получать орден Андрея Первозванного. Путинского холуя наградили медалькой. Понимаю, что для россиян это высший орден со времен Российской империи, но посмотрите, кого Путин им награждает — сатрапов и карателей.

Для нас, белорусов, это историческая параллель. Орден Андрея Первозванного получил генерал-губернатор Михаил Муравьев — российский ставленник, который жестоко подавил национально-освободительное восстание в 1863 году. Тогда в Беларуси были повешены сотни лидеров этого выступления, включая нашего национального героя Кастуся Калиновского. Тысячи белорусов были сосланы в Сибирь. Именно за эти преступления Муравьев-«Вешатель» (именно так его называли в Беларуси) получил из рук российского императора эту награду.

Лукашенко же получил орден за сдачу суверенитета, тотальную русификацию, за участие в войне против Украины. Собственно, за этим орденом он и поехал в Москву.

Евгений Киселев спросил у Натальи Радиной о возможности воплощения в жизнь сценария, озвученного украинским депутатом Олегом Дундой. Тот заявил, что ВСУ должны войти в Беларусь. Белорусская журналистка считает, что такое развитие событий на сегодняшний день маловероятно:

— Возможно, депутат от партии «Слуга народа» знает больше о планах президента Владимира Зеленского. У меня такой информации нет. Более того, я не вижу сейчас для этого никаких предпосылок. Если мы говорим о входе в Беларусь добровольческих подразделений, их нужно развивать. А я сегодня не вижу со стороны украинских властей желания с ними работать. К сожалению, сегодня они малочисленны, а руководством Украины не поставлены конкретные цели. Для того, чтобы белорусы ехали воевать в Украину, они должны понимать, зачем им это делать. Да, мы любим Украину, поддерживаем, мы на ее стороне в этой войне, но белорусы поедут воевать, если у них будет шанс освободить собственную страну.

А когда украинское руководство не говорит о том, что Беларусь будет освобождена, белорусы не видят смысла умирать под Угледаром и Бахмутом. Ведь там их погибли десятки. Когда у меня спрашивали, что сделать для увеличения количества белорусских добровольцев, я говорила прямо: перебрасывайте их на север. Говорите о том, что у них есть шанс, готовьте их к освободительному походу.

Пока мы видим только переговоры Украины с Лукашенко, и он этого не скрывает. Об этом диктатор говорил, комментируя заявление Олега Дунды. Он прямо сказал, что с Украиной есть договоренности. О неком секретном пакте о ненападении говорят и украинские политологи.

Наталья Радина рассказала, какой сценарий освобождения Беларуси более реален на данный момент:

— Считаю, что в случае падения режима в России после поражения в войне (а я убеждена, что это произойдет) в Беларуси начнется процесс перемен. Возможны два сценария: через массовый народный протест или через номенклатурный переворот вместе с массовым народным протестом. Это будет происходить также, как в 80-90-х годах, когда при распаде СССР начал разваливаться советский блок. Вспомните 1989 год, когда слабый Советский Союз не мог вмешиваться в политику соседних стран. В это время происходит круглый стол и свободные выборы в Польше, падение Берлинской стены, бархатная революция в Чехословакии, освобождение Венгрии, казнь диктатора Чаушеску в Румынии. В Беларуси в 1991 году советская номенклатура быстро переобулась и перекрасилась в демократов. Так произойдет и сейчас, когда начнется разложение России.

Думаю, что в этой ситуации в Беларуси будет создано новое коалиционное правительство. В него должны будут войти политзаключенные, которых выпустят из тюрем, часть эмиграции и номенклатуры.

Безусловно, будет сопротивление части силовых структур и наиболее коррумпированных чиновников, совершавших преступления против человечности, в которых обвиняется режим Лукашенко. В этом случае новое правительство Беларуси может пригласить в страну миротворческие силы под эгидой НАТО или ООН, по примеру сил KFOR, которые находятся в Косово. Такой же сценарий может ожидать и Беларусь. Если мы хотим обеспечить в нашей стране демократию, правопорядок, проведение реформ, то мы должны пригласить в Беларусь миротворческие силы — BYFOR. Также нужно немедленно отгораживаться от России, заявлять о стремлении вступить в Евросоюз и НАТО. Мы не можем быть нейтральными, находясь на границе с Россией.

Наталья Радина уверена, что время Лукашенко подходит к концу:

— Советский союз в 1991 году недораспался. Сейчас мы наблюдаем окончательный развал СССР. Кто такие Путин и Лукашенко? Это дряхлая советская номенклатура. Одному позавчера исполнилось 72 года, второму недавно 70. Кого мне напоминает Лукашенко? Брежнева на 26-м съезде КПСС, который прошел в 1981 году. Именно там звучит его знаменитая фраза, что «экономика должна быть экономной». Лукашенко уже практически повторил ее, когда заявил, что «белорусы должны сами о себе заботиться». Всё, это уходящие фигуры. Диктаторы, которые еще ведут войну с Украиной, да и всем цивилизованным миром. Я уверена, что это последний бросок России на Запада, а дальше мы будем наблюдать разрушение империи зла.

Думаю, что это награда — последняя, которую получил Лукашенко, он готовится на выход.

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