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Продукты в Беларуси стали дорожать сильнее

  • 10.10.2024, 12:21
Продукты в Беларуси стали дорожать сильнее

Как выросли цены в сентябре.

Продовольственные товары в сентябре выросли в цене к августу на 0,5%. В целом индекс потребительских цен за месяц составил 0,4%, а в годовом выражении — 6%. Об этом сообщает Белстат.

Активнее всего в сентябре дорожали продовольственные товары, которые к тому же месяцу прошлого года стали дороже на 7,5%.

Непродовольственные товары в сентябре в среднем выросли в цене на 0,5%, а за год рост составил 4,2%.

Платные услуги за месяц стали дороже на 0,3%, а за год — на 5,6%.

Годовая инфляция в сентябре составила 6% (месяцем ранее она была до 6,1%, а в июле 5,5%).

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