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Путин уволил посла в США Антонова

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  • 10.10.2024, 12:37
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Путин уволил посла в США Антонова

Россия осталась без посла в США впервые за почти 100 лет.

Российский диктатор Владимир Путин уволил Анатолия Антонова с должности посла РФ в США. Соответствующий указ от 10 октября опубликовало ТАСС.

Согласно указу, Антонова «освободили от обязанностей» посла в США и наблюдателя РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

7 октября издание The Moscow Times писала, что Антонов вернулся в Москву из Вашингтона 6 октября. Незадолго до своего отъезда он сообщал об «угрозах личной расправы», которые якобы поступали ему и другим российским дипломатам.

Антонов занимал должность посла в США с 2017 года. Его преемник на этом посту пока не назначен.

Таким образом, Россия осталась без посла в США впервые за почти 100 лет — с конца 1930-х годов, когда после признания СССР Вашингтоном посольство возглавляли дипломаты в статусе «временного поверенного или полномочного представителя».

В свою очередь помощник российского диктатора по международным делам Юрий Ушаков утверждает, что «кандидатура нового посла прорабатывается».

«Сейчас с российским послом никто из официальных лиц в США все равно не общается, поэтому, по сути, не имеет значения, кто станет новым представителем в Вашингтоне», — объяснил ранее один из источников росСМИ Ведомости, когда Антонов вернулся в Москву.

Американский посол в Москве Джон Салливан покинул страну 22 апреля 2021 года.

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