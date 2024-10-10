Кадыров объявил кровную месть двум депутатам Госдумы и сенатору РФ 10.10.2024, 12:47

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Из-за Wildberries.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву, Ризвану Курбанову, а также сенатору Сулейману Керимову. Кадыров утверждает, что они ранее заказали его убийство из-за конфликта вокруг компании Wildberries.

«У них свои бизнесы, и они не просто забрали у этой женщины [Татьяны Ким] бизнес, а даже меня заказали, чтобы убить», — заявил Кадыров на чеченском языке в ходе совещания с силовиками республики (перевод его слов приводит Readovka). Руководитель региона также утверждает, что Керимов предложил 100 миллионов за его устранение (валюту он не уточнил).

Кадыров добавил, что объявляет кровную месть указанным лицам, но готов прекратить ее в случае, если они докажут свою невиновность и опровергнут обвинения.

Компания Wildberries объявила о слиянии с оператором наружной рекламы Russ в середине июня. Вскоре Кадыров заявил, что муж основательницы маркетплейса Татьяны Ким, Владислав Бакальчук, обратился к нему с просьбой помочь из-за «серьезных проблем» в семье и бизнесе. По словам главы Чечни, речь шла о «наглом рейдерском захвате» компании. Бакальчук утверждал, что его жена работает с компанией, пытающейся «отжать бизнес» под видом слияния.

В ответ Ким объявила о разводе с мужем и подчеркнула, что объединение с Russ было согласовано с ним заранее. Она также отметила, что Владислав Бакальчук владеет лишь 1% акций Wildberries и не участвует в управлении компанией. 1 октября Татьяна Ким подтвердила завершение сделки, в результате которой ее состояние уменьшилось почти вдвое — с $7,9 млрд до $4,1 млрд.

По данным источников Forbes, Татьяна Ким согласилась на слияние с Russ после пожара на складе Wildberries в январе 2024 года, опасаясь проблем с властями. Представители Russ якобы помогли решить этот вопрос «на высшем уровне» в обмен на долю в бизнесе. Согласно другой информации, на это решение повлияли ее романтические отношения с главой Russ Робертом Мирзояном.

Скандал вокруг Wildberries обострился в сентябре, когда группа из 20–30 человек, возглавляемая Владиславом Бакальчуком, ворвалась в офис компании в бизнес-центре «Романов Двор» рядом с Кремлем. В результате перестрелки погибли два человека — охранник и сотрудник центра, а 10 человек, включая троих бойцов ММА из Чечни, получили ранения.

Бакальчук был задержан и обвинен по нескольким статьям, включая убийство и покушение на убийство. Ему грозило пожизненное заключение, но вскоре адвокаты сообщили, что суд отказался арестовать его из-за отсутствия состава преступления. Причины этого они рекомендовали уточнять в Следственном комитете. За два дня до инцидента в офисе Wildberries Бакальчук дал интервью YouTube-каналу «Миллионщики», где рассказал о своей дружбе с людьми, близкими к Рамзану Кадырову, и упомянул, что глава Чечни ранее помог ему избежать тюрьмы.

Журналистка «Дождя» Юлия Таратута, ссылаясь на четыре источника, близких к Кремлю, ранее сообщала, что слияние Wildberries с Russ организовал сенатор Сулейман Керимов. По словам источников, Керимов, который является бенефициаром Russ Outdoor, был заинтересован в успешном бизнесе Татьяны Бакальчук и буквально «очаровал» основательницу маркетплейса. Он познакомил ее с руководителем администрации президента Антоном Вайно, а затем устроил встречу с Владимиром Путиным. В итоге Путин одобрил слияние компаний. Ему пообещали, что новая структура сможет конкурировать с Amazon и Alibaba, а также создаст платформу, которая заменит SWIFT в России.

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