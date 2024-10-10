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Директора рогачевской школы уволили с работы за лайки

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  • 10.10.2024, 12:49
  • 2,814
Директора рогачевской школы уволили с работы за лайки
Александр Лейкин

Сегодня над ним назначен суд.

В Рогачеве под репрессии попал известный в городе руководитель образования, пишет правозащитный сайт «Гомельская Весна».

Директора средней школы №4 Александра Лейкина уволили с работы. Сегодня в суде Рогачевского района должен состояться административный суд над ним. Судить его должна Оксана Гусева.

Лейкина обвиняют в «распространении экстремизма». Поводом, как обычно бывает в таких случаях, стал лайк в соцсетях.

Лейкин возглавлял школу более десяти лет. Также он известен в городе как краевед: местная государственная газета неоднократно печатала его краеведческие материалы об истории Рогачевщины.

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