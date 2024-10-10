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В Госдуме заявили о критической нехватке кладбищ в России

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  • 10.10.2024, 13:03
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В Госдуме заявили о критической нехватке кладбищ в России

Особенно плохо дела обстоят с крематориями.

В России наблюдается острый дефицит кладбищ и крематориев, заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

По словам депутата от «Единой России», виной этому стал закон «О погребении и похоронном деле», который был принят в 1996 году. На сегодняшний день он устарел и не отвечает текущим запросам, подчеркнула Разворотнева.

«В нем прямо указано, что заниматься погребением могут только муниципальные организации. То есть невозможно создание каких-то частных кладбищ, крематориев, других ритуальных объектов, невозможно привлечение в эту сферу капитала и инвестиций со стороны, помимо государственных», — пояснила депутат.

Согласно статистике, которую привела Разворотнева, особенно плохо дела обстоят с крематориями. Всего на территории страны работают 27 подобных объектов. Таким образом на 5 млн граждан приходится лишь один крематорий, в то время как в Японии один на 79 тыс. человек, в США — один на 159 тыс., а в Великобритании — один на 242 тыс.

«Потребность в крематориях сегодня очень велика. В крупных городах — в частности, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге — до 70% погребений осуществляется именно в них. Зачастую люди с окраин вынуждены ехать в федеральные центры, чтобы воспользоваться услугой кремации. А это лишние деньги, лишний стресс, лишнее время в очередях и так далее», — отметила Разворотнева.

Решением проблемы, по ее мнению, могут стать поправки в закон, разрешающие строить ритуальные сооружения в рамках государственно-частного партнерства, то есть с привлечением коммерческого капитала.

Смертность в России начала резко расти во время пандемии коронавируса и после начала войны в Украине. По данным Росстата, в первом полугодии 2024-го число умерших выросло на 4% год к году, до 921,1 тыс. В среднем по стране людей умирало в 1,5 раза больше, чем рождалось, а в отдельных регионах этот разрыв стал 2–3 кратным. В итоге за шесть месяцев Россия лишилась еще 272,5 тыс. человек в результате естественной убыли населения. Это произошло после потери 500,3 тыс. в 2023-м, 599,6 тыс. в 2022-м и 3,5 млн накопленным итогом за последние 8 лет.

В то же время, согласно оценке разведки Британии, потери российской армии в Украине к сентябрю 2024 года достигли 610 тыс. человек.

Это число включает как убитых, так и раненых.

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