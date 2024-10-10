«Галантный экс-военный» строил отношения сразу с несколькими белорусками одновременно 7 10.10.2024, 13:11

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Они создали чат потерпевших от его действий.

Уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере возбудили в отношении 30-летнего мужчины, который вступал в виртуальные отношения с женщинами и выманивал у них деньги. Следователи ищут пострадавших от действий обвиняемого, пишет «Зеркало».

В октябре 2023 года 45-летняя минчанка познакомилась в соцсетях с 30-летним мужчиной. Во время общения собеседник рассказал, что у него за плечами семь лет службы разведчиком в ГРУ, тяжелое детство без родителей и вдобавок ко всему серьезная болезнь — онкологическое заболевание, которое лишило его успешной карьеры. Мужчина отметил, что на дорогостоящее лечение он зарабатывает сам тяжелым трудом — постоянно ездит в рейсы на дальние расстояния, а в перерывах проходит курсы химиотерапии.

Женщина находилась под большим впечатлением от рассказов партнера по переписке. Позже они встретились лично и минчанка перестала сомневаться в правдивости его слов.

В ноябре 2023 года мужчина, по его словам, отправился в рейс. Возлюбленные продолжали активно переписываться, однако общение между ними было напряженным. Дело в том, что он часто жаловался на свое самочувствие. Оказалось, что на фоне прошлого заболевания развились серьезные осложнения, которые требуют незамедлительно начать лечение. В переписке мужчина рассказал, что ему «недолго осталось» и что с ним «все ясно и понятно». Из-за этого минчанка находилась в состоянии постоянного стресса и переживаний. Тот, в свою очередь продолжал сгущать краски.

«Одним из приемов манипуляций на чувствах стало долгое молчание со стороны фигуранта. Когда после перерыва он все-таки вышел на связь, женщина узнала, что парень попал в больницу и его состояние стремительно ухудшается. Лечение дорогое и долгое, кроме того, мужчина наотрез отказался возвращаться на терапию в Беларусь. Наконец перспектива на будущее приобрела реальные очертания: тяжелобольной возлюбленный попросил финансовой помощи у своей девушки», — сообщили в СК.

С января 2024 года минчанка начала пополнять банковские счета фигуранта. Поводы всегда были разные: импортные медикаменты, курс химиотерапии и последующая реабилитация, платное медицинское обслуживание. Якобы лечение проходило в Казахстане и прогнозы на выздоровление, к сожалению, были неутешительные. К тому времени минчанка уже перевела более 32 тысяч рублей, однако теперь требовалась крупная сумма на операцию.

Женщина делала все, чтобы «спасти» партнера. Она оформила несколько кредитов и займов, уговаривала его вернуться в страну, чтобы продолжить лечение дома. Со своей стороны мужчина постоянно сетовал на жизнь и требовал продолжать перечислять деньги.

«Прозрела минчанка только в мае 2024 года, когда ей на телефон пришло неутешительное смс-сообщение от незнакомки. Девушка рассказала, что с фигурантом ее связывает такая же давняя история и неудавшиеся отношения. Женщина узнала, что далеко не „единственная“ в его сердце. Ушлый мошенник на протяжении 8 лет заводил любовные отношения в интернете и потом выпрашивал деньги у своих подруг на разные нужды. В основном он ссылался на смертельную болезнь, потерю работы или серьезную жизненную ситуацию. Таких „будущих жен“ у брачного афериста было несколько, в том числе на территории других государств», — рассказали в СК.

После этого минчанка обратилась в милицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий «разведчика ГРУ» задержали. На допросах он не отрицал, что рассказывал подруге о возможной болезни, но дальше тема в переписке не развивалась.

«Другие детали его насыщенной биографии, по его словам, можно расценивать как правду. О том, что на протяжении нескольких месяцев потерпевшая перечисляла ему деньги, он якобы не догадывался. Житель столицы считал, что такие большие суммы это начисление заработной платы», — отметили в СК.

Следователями установили, что для своего образа обвиняемый разработал стандартный сценарий: форму с наградами как реквизит для фотографий одолжил у отца, который в действительности оказался жив. Смертельной болезни, к слову, тоже не было.

«Потерпевшие от мошеннических действий женщины создали чат в мессенджере, где делились друг с другом грустным опытом от пережитого знакомства с „горе-возлюбленным“. Каждая из них переводила ему деньги на покупку лекарств или на курс химиотерапии. И для всех он был привлекательным мужчиной, бывшим разведчиком ГРУ с тяжелым заболеванием. Объединившись по интересам, девушки пытались вывести афериста на чистую воду, однако тот не реагировал на коллективное порицание, а просто искал новых жертв», — сообщили в СК.

Только за несколько месяцев минчанка перевела на помощь «умирающему» другу более 47 тысяч рублей.

Исходя из собранных по делу доказательств, фигуранту предъявлено обвинение по ч.4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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