СМИ: РФ передавала «Хезболле» беспилотники и готовила операторов 10.10.2024, 13:27

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В Израиле сообщили подробности.

РФ в прошлом передавала «Хезболле» беспилотники и готовила операторов группировки. Об этом сообщает израильская государственная новостная служба КАН со ссылкой на источники в Ливане.

Сообщается, что, наряду с передачей БПЛА, Россия ведет переговоры с повстанцами-хуситами о передаче противокорабельных ракет.

РФ передала беспилотники террористической организации «Хезболла» и обучает террористов организации их использованию, ссылаются журналисты на данные ливанской газеты «А-Нахар», согласно данным источников в разведке.

В МИД РФ считают, что «Хезболла» все еще сохраняет организованность и управляемость после начала операции Израиля в Ливане. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Помимо сообщения о передаче беспилотников, недавно появились и данные о том, что Россия ведет переговоры о передаче противокорабельных ракет повстанцам-хуситам в Йемене при посредничестве Ирана.

Сообщалось, что контакты с хуситами были еще во время правления предыдущего президента Ирана Ибрагима Раиси, погибшего в авиакатастрофе в конце мая этого года. Чиновники РФ провели по меньшей мере две встречи с представителями хуситов в течение прошлого года в Тегеране и обсудили детали сделки. В ближайшее время ожидаются дополнительные встречи между сторонами.

В России еще не принято окончательное решение о том, стоит ли передавать эти ракеты. Речь о ракетах типа «П-800», способных достигать дальности 300 км. По мнению экспертов, такие ракеты повышают угрозу для коммерческого судоходства в Красном море и риски для американских и европейских военных кораблей.

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