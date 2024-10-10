Звезда российского тенниса унизила мужа во время матча на престижном турнире 7 10.10.2024, 13:38

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Видеофакт.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила свое выступление на турнире WTA в Ухане (Китай).

Во втором круге соревнования представительница страны-агрессора встречалась с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.

Во время матча Кудерметова накричала на своего мужа, который является ее тренером, пишет nv.ua.

Сергей Демехин подсказывал своей возлюбленной, но она ответила ему: «Заткнись, осел!».

Que bonita relación😳



Veronika Kudermetova🇷🇺 no se mostró muy contenta con los consejos de su entrenador y esposo



🗣️“Cállate, burro”#WuhanOpen



pic.twitter.com/8aZ4LpfTCd — Iván Aguilar (@ivabianconero) October 9, 2024

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