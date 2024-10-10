Звезда российского тенниса унизила мужа во время матча на престижном турнире

Звезда российского тенниса унизила мужа во время матча на престижном турнире7
- 10.10.2024, 13:38
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Видеофакт.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила свое выступление на турнире WTA в Ухане (Китай).
Во втором круге соревнования представительница страны-агрессора встречалась с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.
Во время матча Кудерметова накричала на своего мужа, который является ее тренером, пишет nv.ua.
Сергей Демехин подсказывал своей возлюбленной, но она ответила ему: «Заткнись, осел!».
Que bonita relación😳— Iván Aguilar (@ivabianconero) October 9, 2024
Veronika Kudermetova🇷🇺 no se mostró muy contenta con los consejos de su entrenador y esposo
🗣️“Cállate, burro”#WuhanOpen
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