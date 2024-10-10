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Звезда российского тенниса унизила мужа во время матча на престижном турнире

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  • 10.10.2024, 13:38
  • 3,696
Звезда российского тенниса унизила мужа во время матча на престижном турнире

Видеофакт.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила свое выступление на турнире WTA в Ухане (Китай).

Во втором круге соревнования представительница страны-агрессора встречалась с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.

Во время матча Кудерметова накричала на своего мужа, который является ее тренером, пишет nv.ua.

Сергей Демехин подсказывал своей возлюбленной, но она ответила ему: «Заткнись, осел!».

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