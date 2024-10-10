Экс-спичрайтер Кремля: Над Путиным навис Дамоклов меч 1 10.10.2024, 13:49

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Глава РФ угодил в ловушку собственной системы.

Российский оппозиционный политтехнолог, экс-спичрайтер главы Кремля Аббас Галлямов в интервью для «24 канала» указал на серьезнейшую для Путина проблему, которая зависла над ним как Дамоклов меч.

По мере нарастания недовольства глубинного народа президент РФ вынужден все больше власти отдавать силовикам, так как именно они борются с оппозицией и обеспечивают лояльность населения. Но силовики, в руках у которых сосредоточена вся власть, рано или поздно могут репрессировать и самого диктатора.

«Силовики – это очень жадная публика, – подчеркнул аналитик. – Они с 9 до 18 занимаются тем, что выполняют поручения Путина, борются с оппозицией, а с 18 до 9 – набивают собственные карманы. При этом они с удовольствием оберут и своих. Риск попасть под каток репрессий возрастает, и это пугает даже таких людей, как Ковальчуки. Они вроде бы неформально являются членами Совета директоров ФСБ, но уже сами ФСБ начинают бояться».

Самое интересное заключается в том, что у Путина нет других вариантов. Чтобы предотвратить революцию, ему нужно отдавать власть силовикам, но чем больше у них власти, тем выше риск, что они его «загребут» в какой-то момент.

По словам Галлямова, 1937 год тем и отличается, что под нож шли свои, лояльные. Сегодняшние российские чиновники это прекрасно понимают, поэтому ничего и не делают, надеясь, что тактика «тише воды, ниже травы» их убережет.

«Картина такова именно сегодня, но какой она будет завтра, никто не знает, – сказал эксперт. – В январе 1917-го никто ведь тоже не знал, что случится в феврале 17-го, включая тех, кто возглавил революцию. Просто ситуация стала весьма динамичной. Она действительно способна меняться очень быстро».

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