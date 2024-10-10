В Феодосии четвертый день подряд горит крупнейшая нефтебаза в Крыму 10.10.2024, 14:03

Эвакуированы более тысячи человек.

В Феодосии четвертый день подряд горит крупнейшая в Крыму нефтебаза после атаки Сил обороны ночью 7 октября, пишет «Крым.Реалии» в четверг, 10 октября.

Местные жители сообщают, что в городе видны черные столбы дыма. В близлежащих к нефтебазе домах выбиты окна.

Глава оккупационной администрации Феодосии Игорь Ткаченко заявил, что в городе из-за пожара на нефтебазе эвакуировали 1137 человек. В части Феодосии продолжают действовать ограничения на передвижения.

Также местные «власти» предупредили жителей о возможности ухудшения качества питьевой воды и перебоях из-за большого расхода на тушение пожара.

Мониторинговый канал Крымский ветер пишет, что нефтеналивной терминал снабжал топливом российские воинские части на полуострове.

«Теперь снабжение пойдет прямо «с колес», а это усложняет логистику и может нарушить регулярность поставок топлива военным», — сказано в сообщении.

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