В Феодосии четвертый день подряд горит крупнейшая нефтебаза в Крыму
- 10.10.2024, 14:03
Эвакуированы более тысячи человек.
В Феодосии четвертый день подряд горит крупнейшая в Крыму нефтебаза после атаки Сил обороны ночью 7 октября, пишет «Крым.Реалии» в четверг, 10 октября.
Местные жители сообщают, что в городе видны черные столбы дыма. В близлежащих к нефтебазе домах выбиты окна.
Глава оккупационной администрации Феодосии Игорь Ткаченко заявил, что в городе из-за пожара на нефтебазе эвакуировали 1137 человек. В части Феодосии продолжают действовать ограничения на передвижения.
Также местные «власти» предупредили жителей о возможности ухудшения качества питьевой воды и перебоях из-за большого расхода на тушение пожара.
Мониторинговый канал Крымский ветер пишет, что нефтеналивной терминал снабжал топливом российские воинские части на полуострове.
«Теперь снабжение пойдет прямо «с колес», а это усложняет логистику и может нарушить регулярность поставок топлива военным», — сказано в сообщении.