закрыть
10 октября 2024, четверг, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На пятницу в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

  • 10.10.2024, 14:12
  • 2,000
На пятницу в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Фото: charter97.org

Обещают сильные дожди.

Белгидромет объявил на пятницу, 11 октября, оранжевый уровень опасности из-за непогоды.

Днем 11 октября во многих районах страны и в Минске ожидаются сильные дожди.

По данным метеосервиса pogoda.by, 11 октября будет облачно с прояснениями. Ветер ожидается умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9…15°С, максимальная днем составит от +11°С по западу до +21°С по востоку страны. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип