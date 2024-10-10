На пятницу в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
- 10.10.2024, 14:12
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Обещают сильные дожди.
Белгидромет объявил на пятницу, 11 октября, оранжевый уровень опасности из-за непогоды.
Днем 11 октября во многих районах страны и в Минске ожидаются сильные дожди.
По данным метеосервиса pogoda.by, 11 октября будет облачно с прояснениями. Ветер ожидается умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9…15°С, максимальная днем составит от +11°С по западу до +21°С по востоку страны. Атмосферное давление будет интенсивно расти.