закрыть
10 октября 2024, четверг, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Европа будет готова разбомбить РФ»

1
  • 10.10.2024, 14:20
  • 3,436
«Европа будет готова разбомбить РФ»

Кремль провоцирует Запад к действиям.

Страна-агрессор Россия продолжает активно бряцать ядерным оружием и ищет малейшее основание для того, чтобы обвинить Украину в провокациях, чтобы оправдать свое желание применить ядерные ракеты.

Например, условный заход ВСУ в Беларусь будет для РФ более чем достаточным поводом для использования в этой войне «ядерной карты». Об этом рассказал в интервью «Главреду» военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Это вызвано тем, что Силы безопасности и Союзное государство существуют не только на бумаге, но и в жизни. С этого же и началось полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Тогда Россия и Беларусь проводили учения по проверке готовности сил безопасности «союзного государства».

«Также существует договор между Россией и Беларусью о союзничестве, и он также дает формальный повод для применения ядерного вооружения. Кроме того, факт недавнего изменения ядерной доктрины РФ», - подчеркнул эксперт.

Однако Жданов убежден, что ядерное оружие - это более политическая история, чем военная. Вряд ли европейские партнеры Путина, такие как Орбан и Фицо хотят, чтобы РФ запустила ядерную ракету по Украине, ведь последствия от этого могут почувствовать на себе и их государства.

«Куда будет идти радиоактивное облако, сказать не может никто. Все помнят Чернобыль: где была ЧАЭС, а где Нидерланды, и, тем не менее, в Нидерландах сработала сигнализация на атомной станции, там выпал также радиоактивный дождь», - пояснил он.

Поэтому, по словам эксперта, Европа в случае реальной опасности, как вот передвижение ядерного боезаряда РФ, будет готова разбомбить любые объекты в России. Поскольку заметить это не так сложно, как только контейнер выкатят из бункера, об этом будет знать весь мир и начнет действовать.

«Можно хоть десять «Ярсов» поставить на боевое дежурство, но если в голове «Ярса» нет ядерного боезаряда, то это просто болванка ракеты», - подчеркнул Жданов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип