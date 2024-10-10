«Европа будет готова разбомбить РФ» 1 10.10.2024, 14:20

3,436

Кремль провоцирует Запад к действиям.

Страна-агрессор Россия продолжает активно бряцать ядерным оружием и ищет малейшее основание для того, чтобы обвинить Украину в провокациях, чтобы оправдать свое желание применить ядерные ракеты.

Например, условный заход ВСУ в Беларусь будет для РФ более чем достаточным поводом для использования в этой войне «ядерной карты». Об этом рассказал в интервью «Главреду» военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Это вызвано тем, что Силы безопасности и Союзное государство существуют не только на бумаге, но и в жизни. С этого же и началось полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Тогда Россия и Беларусь проводили учения по проверке готовности сил безопасности «союзного государства».

«Также существует договор между Россией и Беларусью о союзничестве, и он также дает формальный повод для применения ядерного вооружения. Кроме того, факт недавнего изменения ядерной доктрины РФ», - подчеркнул эксперт.

Однако Жданов убежден, что ядерное оружие - это более политическая история, чем военная. Вряд ли европейские партнеры Путина, такие как Орбан и Фицо хотят, чтобы РФ запустила ядерную ракету по Украине, ведь последствия от этого могут почувствовать на себе и их государства.

«Куда будет идти радиоактивное облако, сказать не может никто. Все помнят Чернобыль: где была ЧАЭС, а где Нидерланды, и, тем не менее, в Нидерландах сработала сигнализация на атомной станции, там выпал также радиоактивный дождь», - пояснил он.

Поэтому, по словам эксперта, Европа в случае реальной опасности, как вот передвижение ядерного боезаряда РФ, будет готова разбомбить любые объекты в России. Поскольку заметить это не так сложно, как только контейнер выкатят из бункера, об этом будет знать весь мир и начнет действовать.

«Можно хоть десять «Ярсов» поставить на боевое дежурство, но если в голове «Ярса» нет ядерного боезаряда, то это просто болванка ракеты», - подчеркнул Жданов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com