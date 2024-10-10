закрыть
10 октября 2024, четверг, 15:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Банкоматы в Беларуси могут работать некорректно

  • 10.10.2024, 14:32
Банкоматы в Беларуси могут работать некорректно

Из-за «Белтелекома».

Терминалы беларусских банков могут работать некорректно 10 и 11 октября. Причина — возможные перерывы доступа в интернет, вызванные работами «Белтелекома» на сети передачи данных, сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу «Альфа-Банка».

«В РУП „Белтелеком“ сообщили о возможных перерывах доступа в интернет для операторов Республики Беларусь. Также это может повлиять на работу банковских терминалов. Работы будут длиться до 06.00 11 октября, преимущественно в ночное время», — говорится сообщении.

Напомним, о возможных проблемах с доступом к интернету «Белтелеком» предупредил 8 октября. Это вызвано работами, которые оператор проводит на сети передачи данных.

Кроме того, «Банковский процессинговый центр» предупреждал о возможных перебоях в работе банковских карточек в ночь на субботу, 12 октября. БПЦ будет проводить технологические работы на сетевом оборудованиии, поэтому временно могут не работать карты банков, подключенных к аппаратно-программному комплексу этого центра. Карточки могут не работать в терминалах самообслуживания, банкоматах, в магазинах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип