Банкоматы в Беларуси могут работать некорректно 10.10.2024, 14:32

Из-за «Белтелекома».

Терминалы беларусских банков могут работать некорректно 10 и 11 октября. Причина — возможные перерывы доступа в интернет, вызванные работами «Белтелекома» на сети передачи данных, сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу «Альфа-Банка».

«В РУП „Белтелеком“ сообщили о возможных перерывах доступа в интернет для операторов Республики Беларусь. Также это может повлиять на работу банковских терминалов. Работы будут длиться до 06.00 11 октября, преимущественно в ночное время», — говорится сообщении.

Напомним, о возможных проблемах с доступом к интернету «Белтелеком» предупредил 8 октября. Это вызвано работами, которые оператор проводит на сети передачи данных.

Кроме того, «Банковский процессинговый центр» предупреждал о возможных перебоях в работе банковских карточек в ночь на субботу, 12 октября. БПЦ будет проводить технологические работы на сетевом оборудованиии, поэтому временно могут не работать карты банков, подключенных к аппаратно-программному комплексу этого центра. Карточки могут не работать в терминалах самообслуживания, банкоматах, в магазинах.

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