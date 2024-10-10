Израиль ликвидировал важного связного «Хезболлы» 10.10.2024, 14:51

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Он передавал террористам разведывательные данные от сирийского режима.

Израиль заявил о ликвидации еще одного главаря группировки «Хезболла». Речь идет об Адхаме Джахауте, который был связным «Хезболлы» и Сирии.

Об этом сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В среду, 9 октября, израильская армия нанесла авиаудар в районе Кунейтра в Сирии. В результате обстрела был убит член «Голанской террористической сети» в составе «Хезболлы» Адхам Джахаут.

Как отмечают в ЦАХАЛе, Джахаут передавал «Хезболле» разведывательные данные от источников сирийского режима и способствовал операциям против Израиля на Голанских высотах.

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