Из Беларуси уходит производитель мыла Dove и чая Lipton 1 10.10.2024, 14:52

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Британская корпорация продала свой бизнес.

Британская корпорация Unilever, один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса, продала свой бизнес в России и Беларуси, сообщает «Еврорадио». Компания владеет такими популярными брендами, как Knorr, Calvé, Lipton, Brooke Bond, Rexona, Dove, Domestos и многими другими. Покупателем активов стала российская группа «Арнест». Она производит средство против насекомых «Дихлофос».

«Продажа включает в себя весь бизнес Unilever в России и четыре ее завода в стране. Наш бизнес в Беларуси также включен в продажу», — говорится в заявлении компании. Там также отметили, что в течение последнего года тщательно готовили бизнес Unilever Russia к возможной продаже. Эта работа была сложной и включала «разделение ИТ-платформ и цепочек поставок, а также миграцию брендов на кириллицу».

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