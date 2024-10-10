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Зеленский представил план победы в Лондоне

  • 10.10.2024, 14:55
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Зеленский представил план победы в Лондоне

Подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне представил детали Плана победы. Лидеры договорились работать над его реализацией совместно с союзниками.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский отметил, что План победы направлен на создание условий для завершения войны справедливым путем. Он также поблагодарил Великобританию за постоянную оборонную поддержку, в частности поставки дальнобойного оружия для Украины.

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