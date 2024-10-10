Зеленский представил план победы в Лондоне 10.10.2024, 14:55

1,514

Подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне представил детали Плана победы. Лидеры договорились работать над его реализацией совместно с союзниками.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский отметил, что План победы направлен на создание условий для завершения войны справедливым путем. Он также поблагодарил Великобританию за постоянную оборонную поддержку, в частности поставки дальнобойного оружия для Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com