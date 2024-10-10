«Доставай кошелек и делай все платно» 4 10.10.2024, 15:02

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Белоруска пожаловалась на «бесплатную» медицину.

Белоруска отметила в TikTok «большую гордость» нашей страны — бесплатную медицину. Однако на своей практике девушка убедилась, что даже при наличии сильных болей, если хочешь быстрее попасть к врачу и получить лечение, то придется немало заплатить. Большинство зрителей согласились с блогершей, но были и те, кто засомневался в ее словах, они предлагали девушке сравнить нашу медицину с европейской или американской, а то и вовсе уехать из Беларуси, пишет «Зеркало».

Блогерша рассказала, что этим летом у нее «было обострение — защемление [нерва] в пояснице», из-за острых болей она даже не могла наклониться. Осложнялось все тем, что она находится в декрете и ухаживает за маленьким ребенком. Белоруска обратилась к врачу. По ее словам, пациентка «с боем» прошла компьютерную томографию и попала к неврологу, ей удалось пролечиться.

Недавно боли в спине у женщины возобновились. Она снова отправилась на прием к врачу вместе с ребенком — его не с кем было оставить, так как папа малыша работает. Очередь решила пропустить маму в кабинет без ожидания.

#бесплатнаямедицина ♬ оригинальный звук - 🌹Юлечка🌹MамаAнгелочка🌹 @yulechkamishkina_ Нехватит три минуты что б все рассказать но сегодня был такой треш. Как я пришла с болями с ребёнком? А куда я его дену, обьяснице. Мне пришлось чуть не со слезами доказывать что у меня действительно болит поясница. Сначала врачу, потом заведующей. Этого три дня больничного с лечением которое не поможет. #рекомендации

Девушка рассказала специалисту о болях в спине и попросила назначить лечение хотя бы на несколько дней, во время которых за ребенком будет ухаживать его отец, а мама не будет наклоняться и поднимать тяжести.

— Она сказала, что мне надо делать МРТ (магнитно-резонансная томография), но бесплатного обследования надо ждать около года. Мол, если хотите быстро, то делайте платно. Что касается невролога — чтобы попасть к нему, надо ждать не знаю сколько месяцев, попасть к нему я не могу.

Пациентка отметила, что на приеме ей все же назначили лечение: ей надо использовать мазь, пить обезболивающий и противовоспалительный препарат. Однако белоруска уверена, что с ее проблемой такие назначения «это все не то».

— Доставай кошелек и делай все платно. Все серьезное, с чем бы ты не столкнулся, надо делать за деньги. Ведь бесплатно — это либо очереди, либо неквалифицированные врачи. Все квалифицированные врачи у нас ушли в платные клиники, а остались практиканты. Хорошие специалисты есть, но их мало.

В комментариях девушка отметила, что ее всегда удивляло, что в платных клиниках так же, как и в бесплатных, много посетителей, но запись к врачу можно получить через неделю, но чаще всего уже на следующий день. Блогерша рассказала, что имела подобный опыт не только когда обследовалась сама, но также она обращалась к платному детскому аллергологу и неврологу.

В комментариях большинство пользователей согласились с автором ролика. Многие делились своими историями и сетовали на то, что в государственной поликлинике им не назначают нужные процедуры. Но были и те, кто негодовал от сказанного блогершей, они уверяли, что медицина у нас «самая лучшая», предлагали сравнить ее с той, что в Европе или Америке. Некоторые и вовсе заявляли, что тиктокерша может уехать из Беларуси, если ей здесь что-то не нравится.

Вот несколько комментариев, которые оставили зрители:

• «В Беларуси нет медицины вообще и ходить бесполезно, особенно в поликлинику».

• «Я МРТ ждала четыре месяца, но оказывается, что с острой болью меня бы приняли и сделали это исследование, вот только врачи нам об этом не говорят».

• «Врач общей практики будет диагноз на глаз ставить, пять раз лечение менять и в итоге все равно пойдешь все платно проходить и лечить».

• «Мне надо было обследовать сосуды, сказали, что очередь на полгода-год, а платно можно через час. Ничто так дорого не стоит, как все бесплатное».

• «В Барановичах нет хороших врачей, начиная от самого терапевта. Приходишь, объясняешь проблему, а он смотрит в интернет и говорит, чем надо лечиться».

• «Как я вас понимаю. Пришла по талону по времени, зашла только через два часа. Лечение нормальное не назначили, сказали, у вас хорошее дыхание и неважно, что удушающий кашель. Сейчас состояние ухудшилось, завтра иду в платную».

• «У меня была такая проблема, оказалась что есть межпозвоночная грыжа. Лечить особо не хотели, сказали, что притворяюсь, потому что на улице зима, а я работаю дворником. В итоге дотянули, что теряла чувствительность ноги, я ее не могла контролировать. После операции нога пришла в норму».

• «Болит поясница с начала года. Хожу и прошу компьютерную томографию — отказывают. Платно стоит 800 рублей. Витебск».

• «Бесплатная медицина — это базовый прием, который просто облегчает жизнь людей с маленькой зарплатой или в трудной ситуации».

• «Я за пять лет обратилась к хирургу только после сложного перелома (год на больничном). Мне порекомендовали только частного врача, сейчас за свои деньги и хожу, а я-то хотела за налоги».

• «Вы не сталкивались с реальной медициной, она у нас на достойном уровне. А кто хочет кофе на приеме — в платную. Поколение иждивенцев, которые не умеют пользоваться общественными благами».

• «Бесплатно — дорого, ценой может стать ваша жизнь, потому что очереди по полгода. А за полгода ваше здоровье может пойти под откос и не восстановиться».

• «Были проблемы по гинекологии, сходила на бесплатный прием. Что сходила, что воды попила. В итоге пошла в платную клинику, помогли».

• «Все, что вы говорите, абсолютная правда, но есть выход в этой ситуации. Вызываете скорую, едете в стационар, там все бесплатно, плюс больничный папе, если вы в декрете».

• «У меня онкология, каждый год надо проходит колоноскопию. Ждала своей очереди полгода, пошли снова метастазы. Если делать срочно и платно — 300 рублей, а пенсия 600 рублей».

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