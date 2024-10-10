Проводившей «бессмертные полки» в Европе фанатке Путина запретили въезд в Германию 2 10.10.2024, 15:02

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На 20 лет.

Власти Германии запретили въезд в страну пропутинской активистке Елене Колбасниковой и ее гражданскому мужу Максу Шлунду (ранее его звали Ростислав Теслюк), которые публично выступали с одобрением российского вторжения в Украину. Это следует из письма администрации Кельна, фрагменты которого Колбасникова опубликовала в телеграм-канале, передает The Moscow Times.

В документе говорится, что запрет также затрагивает другие страны Евросоюза и будет действовать в ближайшие 20 лет. Колбасникова должна покинуть территорию ЕС и стран Шенгенского договора в течение 30 дней. В противном случае ей грозит депортация в Россию или другое государство, в которое ей разрешен въезд и которое обязано принять ее.

По словам Колбасниковой, такое решение было принято в связи с тем, что она и ее гражданский муж «представляют угрозу безопасности» Германии. «Карательные меры властей Германии против меня и моего мужа являются абсолютным нарушением демократии. Это... только подчеркивает безумие нынешнего правительства Германии, Европы и США», — написала она.

При этом еще в июне активистка сообщала, что уехала с мужем из Германии в Россию из-за угрозы ареста. По ее словам, пару должны были приговорить как минимум к пяти годам тюремного заключения, поэтому они решили перебраться в Калининград.

После полномасштабного вторжения российской армии в Украину Колбасникова стала лицом пророссийских акций в Германии. Она проводила акции «Бессметный полк», собирала деньги для российской армии и организовывала крупные автопробеги с флагами России и СССР в поддержку Путина. За это немецкие СМИ прозвали ее «фанаткой Путина».

В 2023 году суд Кельна оштрафовал активистку на 900 евро за публичное одобрение агрессивной войны России против Украины. Также против нее было открыто уголовное дело — о нарушении санкций ЕС против России. В частности, Колбасникову подозревают в том, что она собирала в Германии наличные, радиотехнику и военные товары, которые затем передавала российской армии в Донбассе.

В январе 2023 года Колбасникова с мужем приезжала в Москву для участия в конференции с Путиным. Эту поездку, по данным Reuters, оплачивало российское правительство. Также в прошлом году Путин своим указом предоставил Колбасниковой — изначально гражданке Украины — российское гражданство.

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