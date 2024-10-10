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«Цены не рухнут одномоментно»

  • 10.10.2024, 15:14
«Цены не рухнут одномоментно»

Как изменения на рынке жилья отразятся на стоимости.

В связи с изменениями условий по льготному кредитованию «Минск теряет около 20% покупателей», сообщил ранее эксперт по недвижимости. Однако это не значит, что вслед за этим цены на жилье в столице пойдут вниз. Как пишет «Зеркало», такой анализ приводит экспертка по недвижимости Наталья Литовская в своем телеграм-канале.

Нуждающиеся, которым было доступно льготное кредитование, пользовались этой возможностью, покупая жилье в столице, а не у себя в регионе. Сейчас условия изменили — кредитные средства ты можешь тратить только там, где стоишь на очереди. В результате Минск теряет около 20% покупателей, считает представитель агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Чернышев. Таким анализом он поделился на сайте компании.

Однако это не означает, что на столько же снизятся цены на жилье в столице, отмечает экспертка по недвижимости Наталья Литовская в своем телеграм-канале.

«В цифре „минус 20% покупателей“, озвученной риелторами, есть нюансы. Да, иногородних было на рынке около 20%. Но далеко не все иногородние были с кредитами под 12,5%, часть не отпугнет и ставка в 16%, у части вообще сумка с деньгами на всю квартиру для дочки или сына была — чего им уходить?» — пишет аналитик.

Она отмечает, что на рынке недвижимости доля покупателей «вторички» с использованием кредитов сократилась с 40 до 35%. Это связано с тем, что из-за возросших ставок и новых подсчетов банка по долговой нагрузке людям не хватает той урезанной суммы, которую может дать банк, на нужную квартиру. Но тот факт, что есть люди, которым не хватает условных 5-10 тыс. долларов для покупки жилья, указывает на то, что цены не рухнут одномоментно.

Более того, начал накапливаться отложенный и относительно платежеспособный спрос. Он не даст резко вернуть цифры цен на «вторичку» на уровень хотя бы октября 2023-го, когда в свежем каркасно-блочном доме средняя цена квадратного метра была 1455-1500 долларов — в двушках с отделкой, в реальных сделках, говорится в телеграм-канале.

Что может вернуть цену октября 2023 года?

По оценкам экспертки, это рост курса доллара до 3,5 рубля в комплекте с полной отменой пониженных ставок для очередников, а также ставки по кредитам выше 18% годовых. Или какое-нибудь другое серьезное потрясение. «Не похоже, что до апреля-мая этот комплект обстоятельств случится», — подчеркивает Наталья Литовская.

«Так что при нынешних условиях потопчемся на плато, пока еще спрос переходит от „хапуна“ к нормальным цифрам. Плато обычно показывает и небольшое — в пределах статпогрешности — снижение „среднестатистической“ цены в реальных сделках».

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