Во время удара украинских дронов на аэродроме в Адыгее находились 57 самолетов и вертолетов
- 10.10.2024, 15:21
- 1,452
После атаки начались масштабный пожар и детонация.
Во время атаки Сил обороны Украины на аэродроме Ханская в российской республике Адыгея в ночь на 10 октября находились 57 самолетов и вертолетов. Речь идет об учебных и боевых бортах, сообщил источник NV.
В частности, на аэродроме базировались:
Су-34 — 12 бортов;
Diamond DA42 — 2 борта;
Л-39 — 37 бортов;
Су-35С — 4 борта;
Ми-8 — 2 борта.
Сейчас количество уничтоженных и поврежденных самолетов устанавливается, рассказал источник NV.
Также источники в Силах обороны сообщили, что атаку совершили дроны Службы безопасности, Главного управления разведки и Сил спецопераций Украины. После удара начались масштабный пожар и детонация.
Указанный аэродром в Краснодарском крае, который находится в 450 км от линии фронта, используется оккупантами для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по Украине.
Собеседник NV также добавил, что в ночь на 10 октября дроны СБУ, ГУР, ВСУ и ССО поразили склад шахедов в районе Эйска. Там зафиксировано несколько сильных взрывов, которые вызвали пожар и последующую детонацию на месте хранения беспилотников.
Ранее 10 октября Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского военного аэродрома в районе станицы Ханская под Майкопом в Адыгее. В сообщении отмечалось, что под удар попал склад боеприпасов, зафиксировано возгорание.
Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко сообщил, что на аэродроме был уничтожен склад с топливом.