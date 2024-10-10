Во время удара украинских дронов на аэродроме в Адыгее находились 57 самолетов и вертолетов 10.10.2024, 15:21

1,452

После атаки начались масштабный пожар и детонация.

Во время атаки Сил обороны Украины на аэродроме Ханская в российской республике Адыгея в ночь на 10 октября находились 57 самолетов и вертолетов. Речь идет об учебных и боевых бортах, сообщил источник NV.

В частности, на аэродроме базировались:

Су-34 — 12 бортов;

Diamond DA42 — 2 борта;

Л-39 — 37 бортов;

Су-35С — 4 борта;

Ми-8 — 2 борта.

Сейчас количество уничтоженных и поврежденных самолетов устанавливается, рассказал источник NV.

Также источники в Силах обороны сообщили, что атаку совершили дроны Службы безопасности, Главного управления разведки и Сил спецопераций Украины. После удара начались масштабный пожар и детонация.

Указанный аэродром в Краснодарском крае, который находится в 450 км от линии фронта, используется оккупантами для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по Украине.

Собеседник NV также добавил, что в ночь на 10 октября дроны СБУ, ГУР, ВСУ и ССО поразили склад шахедов в районе Эйска. Там зафиксировано несколько сильных взрывов, которые вызвали пожар и последующую детонацию на месте хранения беспилотников.

Ранее 10 октября Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского военного аэродрома в районе станицы Ханская под Майкопом в Адыгее. В сообщении отмечалось, что под удар попал склад боеприпасов, зафиксировано возгорание.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко сообщил, что на аэродроме был уничтожен склад с топливом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com