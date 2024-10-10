Белорус из США приехал в Беларусь, где его задержали 10.10.2024, 15:29

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Александр Судникович

Теперь судят по четырем политическим статьям.

В конце мая государственные СМИ сообщили о задержании двух белорусов на белорусско-литовской границе: один из них был объявлен в международный розыск и пытался нелегально попасть в Литву, чтобы избежать уголовной ответственности, а второй был водителем.

64-летний Александр Судникович на снятом силовиками видео говорил, что в 2021 году оставлял комментарии с одобрением действий Андрея Зельцера, который погиб во время перестрелки с сотрудником КГБ Дмитрием Федосюком, пишет «Вясна».

Известно, что Александр долгое время жил в США.

Теперь Александра обвиняют по ст. 361-1 УК (участие в экстремистском формировании), ч. 1 ст. 130 УК (разжигание иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 УК (оскорбление Лукашенко), ст. 369 УК (оскорбление представителя власти). Суд над ним начнется 1 ноября в Минском городском суде. Процесс будет вести судья Евгений Хаткевич.

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