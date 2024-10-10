Дубайские «прокладки» и бухгалтер из Лондона: как РФ создала «теневой флот» 10.10.2024, 15:32

Раскрыты запутанные схемы Кремля.

Для перевозки своей нефти Россия создала «теневой флот» из старых танкеров, многие из которых были куплены через сложные схемы. Financial Times выяснила, как именно Россия закупает эти суда.

Газета отмечает, что из-за того, что суда куплены через хитрую схему, определить конечного владельца крайне сложно. В случае, если один из этих танкеров разольет нефть из-за своего ветхого состояния, будет непонятно, кто должен возмещать причиненный ущерб.

С момента введения первых западных ограничений на экспорт российской нефти в декабре 2022 года Москва собрала флот из более чем 400 таких судов, перевозящих около 4 млн баррелей нефти в день.

Корпоративные документы и переписка, изученные газетой Financial Times, впервые приоткрывают завесу тайны о том, как и где Россия купила все эти суда. Расследование FT показывает, что российская компания «Лукойл» использовала собственное судоходное подразделение для подкупа 74-летнего британского бухгалтера по имени Джон Ормерод и приобретения как минимум 25 подержанных танкеров в период с декабря 2022 по август 2023 года общей стоимостью более $700 млн.

Каждое судно было куплено отдельной компанией, зарегистрированной Ормеродом на Маршалловых островах, но принадлежащая «Лукойлу» дубайская Eiger Shipping DMCC предоставила средства, внеся предоплату за фрахт судов.

В то же время компании в Дубае, связанные с британским судоходным магнатом по имени Мухаммад Тахир Лакхани, были назначены управляющими судов, говорят люди, знакомые с этими структурами.

При этом нет свидетельств, что эти сделки формально нарушили какие-либо законы. Хотя «Лукойл» находится под санкциями США с 2014 года, ни Eiger Shipping DMCC, ни ее дубайский владелец Litasco Middle East DMCC не относятся к подсанкционным компаниям. Компании из Дубая также не обязаны соблюдать западные санкции, если они не пользуются финансированием или услугами стран G7.

Схема владения судами включает несколько уровней фирм-«прокладок». Например, некоторыми судами «теневого флота» владеет компания Freyana Shipping Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах. Freyana полностью принадлежит другой компании с Маршалловых островов под названием Grand Eagle Maritime Inc, которая, в свою очередь, полностью принадлежала третьей компании с Маршалловых же островов под названием Eudora Ltd.

Британский бухгалтер Джон Ормерод был единственным директором всех трех компаний и владел 100 процентами акций Eudora на момент заключения сделок, говорится в документах. В некоторых случаях старые танкеры покупались по цене в 2-3 раза выше их рыночной стоимости.

И Ормерод - лишь один из целой толпы иностранцев, которые были задействованы в сложных схемах покупки и владения судами российского «теневого флота».

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