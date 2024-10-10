Эксперт: Российская ПВО уже напоминает куцое одеяло 10.10.2024, 15:54

ВСУ сокращают возможности оккупантов.

Интенсивность ударов Сил обороны Украины по территории России увеличилась. Сегодня, 10 октября, украинские военные поразили аэродром «Ханская», что в Республике Адыгея. Накануне в городе Карачев Брянской области был поражен арсенал главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России. Все это говорит о том, что российская противовоздушная оборона не может справиться с системной работой ВСУ. Таким мнением в эфире телеканала FREEДОМ поделился директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

«Любая ПВО не имеет каких-то фантастических возможностей. Российская ПВО в последнее время напоминает уже куцое одеяло, которое можно натянуть только на какую-то очень важную часть «тела» этой страны. И это связано с системной работой Вооруженных сил Украины по уменьшению возможностей Российской Федерации для прикрытия собственных объектов. РФ не может прикрыть все те объекты, которые необходимо», — сказал Рябых.

Большинство российских систем ПВО, по его словам, сейчас сконцентрированы в районе линии фронта для прикрытия войск.

«Также огромное количество средств противовоздушной обороны отвлечены на Крым, на прикрытие того же Керченского моста. И огромная часть подобных средств отвлечена на прикрытие резиденции Путина. Поэтому для прикрытия каких-то баз, логистических объектов остается все меньше и меньше», — отметил гость эфира.

Рябых также обратил внимание на то, что важной частью борьбы с дронами и ракетами являются средства обнаружения — это глаза любой системы противовоздушной обороны.

«А после уничтожения критического количества самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, А-50, которое Российская Федерация уже не может производить, после решения вопросов борьбы с российскими разведывательными беспилотниками, ликвидации ряда радиолокационных станций, как, например, «Небо-М», были уменьшены возможности ВС РФ по ведению разведки и обеспечению как раз полноценной работы системы противовоздушной обороны. А после качественного увеличения возможностей Украины по нанесению ударов, причем не вслепую, а с применением всех видов разведки, качество прохождения российской системы противовоздушной обороны также увеличилось. И мы увидели как раз такое количественное увеличение пораженных объектов на территории РФ», — сказал эксперт.

И этот процесс будет продолжаться, потому что темпы уничтожения российских средств противовоздушной обороны сейчас значительно превышают возможности страны-агрессора массово их производить, считает Рябых.

«А взять ПВО, по большому счету, негде, потому что, повторяю, это одеяло противовоздушной обороны очень куцое и становится все меньше и меньше», — дополнил спикер.

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