закрыть
10 октября 2024, четверг, 17:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«За год набежит почти 150 рублей с одного номера»

  • 10.10.2024, 16:01
  • 2,136
«За год набежит почти 150 рублей с одного номера»

Абонент МТС попал в неоднозначную ситуацию.

Абоненты МТС обратили внимание на то, что для оформления платной подписки нужно самостоятельно ввести номер телефона, затем получить код по СМС и ввести его. Вроде бы все так и должно быть. Но некоторые абоненты считают, что номер телефона для оформления подписки просят со странной формулировкой, пишет «Онлайнер».

Что за подписка

Речь идет о сервисе smartbooks. «Попасть на сайт с подключением данной услуги абонент МТС может через всплывающую рекламу, когда просматривает новости в интернете», — пояснил журналистам один из абонентов.

Smartbooks — сервис, который предлагает не книги, как можно было бы подумать из-за названия, а их краткий пересказ. Что-то вроде шпаргалок для ленивых школьников.

В верхней части главной страницы находится телефон службы поддержки. Глубоко внизу в футере мелким шрифтом — подробности про услугу с тарифом. Написано даже, что, «нажимая на любую единицу контента на сайте, вы подтверждаете свое ознакомление и согласие с условиями подписки». Так, к слову, раньше и было: на что-то нажали — и сразу подписались.

«Войти» вместо «подписаться»

Сейчас попытка скачать или почитать «книгу» переводит на лендинговую страницу, где вам нужно ввести свой номер телефона. На него придет СМС с кодом. Если его ввести в открывшемся окне, то вы будете подписаны на платную услугу с доступом к содержимому сайта smartbooks: 2,8 рубля в неделю (то есть примерно 11,2 рубля в месяц), или 40 копеек в день, если на счету мало денег.

Вроде бы претензий быть не должно. Ведь вы сами делитесь своим номером телефона и сами вводите код из СМС. Но у абонентов есть одна претензия. Дело в том, что на лендинговой странице, где нужно вводить номер телефона, не написано, что он нужен для оформления платной подписки. Вместо этого есть фраза «Войти с помощью номера телефона».

«Понимаете, что получается? Многие ведь наверняка подумают, что все так и есть — вам нужно ВОЙТИ на сайт с помощью номера. Это как подключиться к общественному бесплатному Wi-Fi в каком-нибудь торговом центре: ввел номер телефона, получил код — пользуешься бесплатным интернетом. Считаю, что абоненты такой формулировкой могут быть введены в заблуждение, особенно дети, подростки, пожилые. Почему оператор не пишет прямо, что вы не просто входите на сайт, а оформляете подписку за деньги, причем немаленькие? Между прочим, если вовремя не заметить подвох, за год набежит почти 150 рублей с одного номера!» — возмущаются абоненты.

Журналисты адресовали вопрос абонентов оператору: «Считают ли в МТС предложение ввести свой номер телефона для входа на сайт https://mts.smartbooks.by/ достаточным для информирования абонента о том, что он не просто регистрируется на сайте, но и оформляет платную подписку?» На момент публикации материала компания не ответила на запрос.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип