«За год набежит почти 150 рублей с одного номера» 10.10.2024, 16:01

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Абонент МТС попал в неоднозначную ситуацию.

Абоненты МТС обратили внимание на то, что для оформления платной подписки нужно самостоятельно ввести номер телефона, затем получить код по СМС и ввести его. Вроде бы все так и должно быть. Но некоторые абоненты считают, что номер телефона для оформления подписки просят со странной формулировкой, пишет «Онлайнер».

Что за подписка

Речь идет о сервисе smartbooks. «Попасть на сайт с подключением данной услуги абонент МТС может через всплывающую рекламу, когда просматривает новости в интернете», — пояснил журналистам один из абонентов.

Smartbooks — сервис, который предлагает не книги, как можно было бы подумать из-за названия, а их краткий пересказ. Что-то вроде шпаргалок для ленивых школьников.

В верхней части главной страницы находится телефон службы поддержки. Глубоко внизу в футере мелким шрифтом — подробности про услугу с тарифом. Написано даже, что, «нажимая на любую единицу контента на сайте, вы подтверждаете свое ознакомление и согласие с условиями подписки». Так, к слову, раньше и было: на что-то нажали — и сразу подписались.

«Войти» вместо «подписаться»

Сейчас попытка скачать или почитать «книгу» переводит на лендинговую страницу, где вам нужно ввести свой номер телефона. На него придет СМС с кодом. Если его ввести в открывшемся окне, то вы будете подписаны на платную услугу с доступом к содержимому сайта smartbooks: 2,8 рубля в неделю (то есть примерно 11,2 рубля в месяц), или 40 копеек в день, если на счету мало денег.

Вроде бы претензий быть не должно. Ведь вы сами делитесь своим номером телефона и сами вводите код из СМС. Но у абонентов есть одна претензия. Дело в том, что на лендинговой странице, где нужно вводить номер телефона, не написано, что он нужен для оформления платной подписки. Вместо этого есть фраза «Войти с помощью номера телефона».

«Понимаете, что получается? Многие ведь наверняка подумают, что все так и есть — вам нужно ВОЙТИ на сайт с помощью номера. Это как подключиться к общественному бесплатному Wi-Fi в каком-нибудь торговом центре: ввел номер телефона, получил код — пользуешься бесплатным интернетом. Считаю, что абоненты такой формулировкой могут быть введены в заблуждение, особенно дети, подростки, пожилые. Почему оператор не пишет прямо, что вы не просто входите на сайт, а оформляете подписку за деньги, причем немаленькие? Между прочим, если вовремя не заметить подвох, за год набежит почти 150 рублей с одного номера!» — возмущаются абоненты.

Журналисты адресовали вопрос абонентов оператору: «Считают ли в МТС предложение ввести свой номер телефона для входа на сайт https://mts.smartbooks.by/ достаточным для информирования абонента о том, что он не просто регистрируется на сайте, но и оформляет платную подписку?» На момент публикации материала компания не ответила на запрос.

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