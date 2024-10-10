Нобелевскую премию по литературе впервые получил автор из Южной Кореи
- 10.10.2024, 16:04
Лауреатом стала автор книги «Вегетарианка» Хан Ган.
Нобелевская премия по литературе 2024 года присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган «за напряженную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».
В своем творчестве Хан Ган изучает исторические травмы и невидимые наборы правил и в каждом из своих произведений обнажает хрупкость человеческой жизни. Она обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми, и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.