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Bloomberg: Украина может удерживать территорию в Курской области еще несколько месяцев

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  • 10.10.2024, 16:17
Bloomberg: Украина может удерживать территорию в Курской области еще несколько месяцев

Или даже дольше.

По оценкам высокопоставленных американских чиновников, ВСУ смогут удерживать территорию в Курской области РФ по крайней мере в течение нескольких месяцев или даже дольше. Об этом 10 октября пишет Bloomberg.

Украина до сих пор не столкнулась с какими-либо серьезными проблемами с поставками грузов в район Курска, поскольку российские войска предприняли лишь ограниченные контратаки и вместо этого сосредоточились на наступлении на востоке Украины, сказали чиновники, которые общались с журналистами на условиях анонимности.

По их словам, поставки украинским военным артиллерийских боеприпасов после месяцев дефицита стали стабильными благодаря усилиям союзников. В частности, речь идет об инициативе Чехии по доставке боеприпасов и совместные усилия Франции и США по развитию артиллерийских возможностей Украины в долгосрочной перспективе.

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