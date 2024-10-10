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Где в Беларуси больше всего алкоголиков

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  • 10.10.2024, 16:27
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Где в Беларуси больше всего алкоголиков

Одна из областей установила рекорд.

В прошлом году в Беларуси 14,2 тыс. человек впервые в жизни поставили диагноз «алкоголизм». Это на 90 человек меньше, чем в 2022-м, сообщает Office Life со ссылкой на официальные Белстат.

Со временем уровень алкоголизма в стране якобы снижается. Для сравнения: в 2015 году тех, у кого диагноз выявили впервые, было более 19,5 тыс.

В пересчете на 100 тыс. человек больше всего пьющих людей в 2023 году было в Витебской области. Речь идет о показателе 203,8 человека на 100 тыс.

Меньше всего тех, у кого впервые в жизни выявили алкоголизм, — в Минске. Здесь таких 91,2 человека на 100 тыс.

В Могилевской области показатель достигает 190,4 на 100 тыс., в Гомельской — 171,9, в Брестской — 171,8, в Гродненской — 160, в Минской — 146,1.

По статистике, за прошлый год средний взрослый белорус выпил 11,5 л алкоголя. Причем в Могилевской области — 12,5 л, а в Витебской — 12,2 л.

Более 52% в общем потреблении спиртного в Беларуси приходится на водку и ликеро-водочные изделия.

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