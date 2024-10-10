Путину может прилететь сразу с двух концов Дмитрий Зотиков

10.10.2024, 16:30

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Скучных схваток под кремлевскими коврами больше нет.

Скучных схваток под кремлевскими коврами больше нет. Путинские нукеры решили выяснить отношения с помощью древних обычаев. Кровная месть выходит на политическую арену. Казалось, что после приема в Кремле талибов публику удивить чем-то трудно. Но г.Кадырову это удалось.

Теперь позор отъема маркетплейса можно смыть только кровью. Предстоит схватка двух небольших кавказских армий.

Будет ли вмешиваться в схватку Путин пока непонятно. Ведь ему может прилететь сразу с двух концов.

Пока счет 2:0 в пользу Кадырова. Звучит свисток и матч начинается с этого счета. Зрители подбадривают игроков. Пьют пиво и поглощают попкорн. Вип-ложа полна. Судья сбежал с поля от греха подальше.

Нет, такого не было ни при кровавом царском режиме, ни при загнивающем советском.

И пока мяч на стороне г.Керимова. Ждем его хода. Перчатка брошена и он обязан ее поднять. Иначе не мужик и не кавказец.

Дмитрий Зотиков, Telegram

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